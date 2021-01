De Música Ligera: "El Fin del Mundo"

Antes del fin del mundo, aprovechamos el espacio entre plaga y plaga para comentar lo que escucharas esta semana en De Música Ligera: el apabullante nuevo single de Zahara; los últimos adelantos de los futuros trabajos de Sen Senra, Maximo Park, Axolotes Mexicanos y Guadalupe Alvarez Luchia; la brutalisima versión de los Stones que se marcan Qverno; el segundo capítulo del libro disco de Eguala; la mejor americana de la mano de The Flamingos Bites; la celebración anti Trump de Death Cab For Cutie y al final, para que bailes, el último tema de Ross From Friends. Y ahora, que pasen los dragones...