De Música Ligera: Decidí

Después de un parón obligado de quince días, retornamos a lo de las musiquitas, trayendo a tus orejas este tu podcast, con lo mas granado y novedoso del panorama sonoro español. Y del extranjero también, ¿y porque no...? Esta semana escuchamos los últimos temas de Grupo de Expertos Solynieve, Corizonas, Jenny and the Mexicats, Grande Amore, Medalla, Rigoberta Bandini, Foo Fighters, Melenas, Mujeres, Blur, Las Wonder y Paradise Phantoms. Escuchatelo, hombre, que te va a sentar bien...