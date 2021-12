De Música Ligera: "No Controles"

Encaramos la recta final de 2021 con una buena pila de novedades de la mejor música posible para solazar tus orejas de cara a las próximas fiestas navideñas. Esta semana escucharemos lo último de Dorian, Delaporte, Alizzz con Rigoberta Bandini, Ginebras con dani, La Bien Querida, Dave Grohl, Cupido, Celia es Celiaca, Tigercub, Muerdo con Pedro Guerra y Violeta Castro, Sexy Zebras, Niños Luchando y Tú No Existes. No son villancicos pero no solo de pan vive el hombre.