Malditos Refranes

Un verano sin calor y sin música no es verano. Y en este, por muy atípico que sea, no nos falta ninguna de las dos cosas: por fin se desvela el misterio, ya sabemos quienes son _juno y el mundo no volverá a ser el mismo. También lo gozaremos con el segundo adelanto de El Regreso de ABBA, lo nuevo de los Sidonie que vendrá al empezar el otoño. Se añaden también a la oferta estival los nuevos singles de Niña Polaca, The Go Team!, La Bien Querida, ANTIFAN, Colectivo Panamera, Sen Senra y Los Planetas. Y para completar el disparate de esta semana, escucharemos el último EP que Mando Diao ha publicado en agradecimiento a sus fans y la grabación inédita de Chris Cornell de una versión de “Patience” de Guns N’ Roses. Si total, vas a acabar derretido igual, que sea con la mejor música posible.