Nos ha costado, pero por fin esta semana en De Música Ligera tendremos en el estudio a los Carolina Durante al completo, que nos contarán cosas que ni te imaginas de su primer disco. Completamos el programa con las novedades de Mark Lanegan, Cala Vento, McEnroe, The Black Keys, Como Vivir en el Campo, Pete Doherty & The Puta Madres y para terminar, Florence & The Machine haciéndose una canción de... ¿Juego de Tronos? Si. De Juego de Tronos. No me seas Cayetano y dale al PLAY.