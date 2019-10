Como la flor

Desde Mexico y aprovechando su gira europea y la inminente salida de su cuarto trabajo, Fiesta Ancestral, Jenny and The Mexicats nos visitan para platicar de su música y estrenarnos un tema en directo.

Además presentamos los nuevos discos de Los Punsetes, Agoraphobia, Manel, Doble Elefante y William Duvall (actual cantante de Alice In Chains). Descubriremos una nueva banda, half.alive, y nos solazaremos con una nueva versión de Miss Caffeina y el bellísimo y último EP de Salto.

Y no podía faltar nuestro Ojeador, Samu Del Río, que nos trae en esta ocasión a Moses Rubin. Todo esto si tú no estás al otro lado, no sería tan divertido. Cuéntaselo a tus amiguitos y a tus cuñados.