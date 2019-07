El taxista al que atracaron con un cuchillo jamonero: “Pensé en pasarle el coche por encima”

Paco lleva treinta años trabajando como taxista en Alicante y es miembro de la asociación El Taxi Unido. Al poco tiempo de empezar, en la noche del 28 de diciembre de 1991, recogió a un cliente que a priori no le despertaba ningún tipo de sospecha por su indumentaria, ya que iba bien vestido y arreglado. No obstante, como indica el tópico, las apariencias engañan.

En un momento determinado de la carrera, el pasajero sacó un cuchillo jamonero y lo puso en el cuello del taxista. Le dijo que “no tenía nada que perder” y le exigió la recaudación. Paco llevaba poco ganado esa noche, ya que acababa de empezar su jornada laboral. Al ver que era una cantidad exigua, el atracador también se llevó la cartera del taxista.

Atracos, agresiones y amenazas: trabajadores nocturnos cuentan sus vivencias más duras en 'Crimen y castigo'
15 jul 2019

El delincuente salió del vehículo y se fue alejando a paso ligero pero sin correr. “Te quedas paralizado, impotente, sin saber qué hacer. En ese tiempo pensé en pasarle el coche por encima, porque me daba tiempo”, confiesa Paco. Pero descartó esa posibilidad: “Las personas normales no hacemos estas cosas”.

“Mi cuerpo, mis nervios y mi estómago me decían que sí era él”

Era la primera vez que le atracaban: “Lo habitual era que se fuera un cliente sin pagar o tener una discusión”. Pidió ayuda y a su auxilio acudió tanto la Policía como otros compañeros taxistas. Al cabo de un rato, las autoridades detuvieron a un individuo que encajaba con la descripción del atracador que había dado Paco.

Identificar al ladrón no era fácil porque “esta gente suele esconderse en la parte de atrás del conductor” para dificultar ser reconocidos. “Mi cuerpo, mis nervios y mi estómago me decían que sí era él”, admite el taxista. Sin embargo, no estaba completamente seguro y prefirió evitar acusar a un inocente

Pero la historia de Paco y su atracador no acabó aquí. Tiempo después recogió a un cliente y, nada más montarse en el taxi, reconoció su voz. Estaba convencido de que era el mismo que le había robado. Realizó el servicio manteniendo la sangre fría, el individuo le pagó la carrera y nada más supo de él.