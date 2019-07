Amenazas e intimidaciones de grafiteros a trabajadores del metro de Barcelona

Juan -nombre ficticio- trabaja como guardavías en el suburbano de la capital catalana. Se encarga de revisar durante la noche todos los detalles de los túneles por donde pasa este medio de transporte para asegurarse de que no hay ningún problema técnico. Pero allí, en la oscuridad de la noche, no siempre está solo. De vez en cuando, algún grupo de grafiteros interrumpen su trabajo y lo amenazan para que no desvele su presencia en el recinto al personal de seguridad y a las autoridades.

Dado que Juan quería mantener su anonimato e impedir de cualquier modo ser reconocido, su testimonio ha sido transcrito literalmente e interpretado por José Melero, copresentador de ‘Imparables’.

