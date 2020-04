Sainz, en COPE: "Se tenía que haber preparado mejor el país, hay que aprender para que no vuelva a ocurrir"

Uno de nuestros mejores pilotos de la historia como es Carlos Sainz atiende a la llamada de COPEGP para saber cómo está viviendo la actual época marcada por el confinamiento debido a la crisis sanitaria del coronavirus. Una etapa, que en su casa la dirige su hijo Carlos: "Mi hijo Carlos nos hace de entrenador y nos pone deberes a todos. Es una manera de mantener la forma, de tener disciplina y de pasar los días de la mejor manera posible".

También habló de la falta de previsión para intentar frenar los contagios en nuestro país: "A posteriori te da rabia. Está claro que hubo falta de anticipación a la jugada. Quizás los mensajes que llegaban desde China no era tan extremos, pero desde Italia sí y había que haber sido más previsores. El país se tenía que haber preparado mejor y hay que aprender para que esto no vuelva a ocurrir".

Carlos Sainz tiene diferentes empresa, como un negocio de karting, un gimnasio...y esto también le afecta como empresario: "Tenemos todas las empresas cerradas, esperemos que esto no dure mucho tiempo y se levante cuanto antes. Durante un tiempo habrá que convivir con el virus".

Sobre lo que va a ocurrir cuando acabe toda esta situación, Sainz apunta que cree que "nos vamos a llevar una sorpresa cuando todo el mundo se haga las pruebas de la cantidad de gente que lo tiene. Yo tengo una persona cerca que se ha hecho la prueba y ha dado positivo sin tener síntomas".

Mirando al futuro, Carlos Sainz no piensa todavía en el próximo Dakar: "¿Dakar 2021? Ahora está todo parado y el Dakar no iba a ser diferente. Todas las marcas y los sponsors van a sufrir y no sabemos cuando ni como vamos a correr"-