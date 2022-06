Evita estos dos picoteos si no quieres engordar en exceso y sumar celulitis este verano

En verano cambian nuestra rutinas y las de de belleza no podían ser menos... pero hay algunas que cuentan con carta blanca y otras que debemos de olvidar al menos hasta septiembre. El doctor Leo Cerrud, experto en nutrición y medicina estética advierte de aquellas que sí podemos relajar durante esta época:

Minimizar tu rutina cosmética

“En verano, menos es más. Es tiempo de descanso en todos los sentidos, y a la piel le viene bien simplificar rutina. Bastará con limpiar (a conciencia, para que no queden rastros tampoco del fotoprotector), utilizar algún antioxidante del tipo vitamina C, hidratar, y fotoproteger con un índice alto SPF 50. De noche, más hidratación”.

Aparcar el retinol y los alfahidroxiácidos

El retinol es un activo tan potente que puede sensibilizar la piel, ya que tiene gran poder exfoliante. No es que no se pueda utilizar estos meses, pero hay que tener precaución: la piel debe estar retinizada, es decir, haber pasado por un proceso de adaptación en lugar de elegir el verano como el momento de inicio; y de día, hay que extremar la protección solar. Esto es válido también para los alfahidroxiácidos, que también son exfoliantes y en según qué cantidades pueden sensibilizar.

Dar prioridad a la fotoprotección y la hidratación

“Si hay un cosmético de cabecera todo el año y aún más en verano, ese es el fotoprotector. El único capaz de prevenir la elastosis solar, el proceso de envejecimiento causado por el sol que produce flacidez, manchas y arrugas. El otro objetivo debe ser hidratar, ya que por culpa del salitre, la brisa del mar o la montaña y del cloro la tez está tirante y seca”, explica.

Agua y más agua

Los clásicos 2 litros de agua al día no son un mito: beber mucha agua es bueno para tu piel y tu organismo, y en verano, más aún. Aunque una alta ingesta de agua no se ha demostrado que se traduzca de por sí en una piel más hidratada, sí ayuda a que esté sana y a saciar el organismo, y por tanto a la pérdida de peso; también a combatir la celulitis.

Al chiringuito

Puede que la hora de comer en vacaciones te pille en el bar, donde no es tan fácil mantener la boca cerrada. Hay solución: “Elige un plato combinado (o de menú) con verdura o ensalada de primero y filete de pescado, carne o tortilla de segundo. ¿Te ponen un poquito de queso? Tómalo con moderación”. Para beber, “los fans de la cerveza pueden sustituirla por una clara con gaseosa o limón light, y lo mismo para el tinto de verano. No hay que obsesionarse: En términos de báscula, son peores los bollos que el alcohol”.

Lactocena: compensando los excesos

Lo ideal es que la última comida del día te pille en casa, en cuyo caso el Dr. Cerrud te propone dos variantes: la lactocena o la proteicena. “La primera consiste en tomar un yogur, que puede ser cremoso (edulcorado), un vaso de leche desnatada o un par de trozos de queso light. Si eres intolerante a la lactosa pásate a la proteicena: Pescado blanco, huevos, fiambre como el jamón serrano, el lomo, la cecina, york o pavo natural. ¿Te pilla fuera? Si se pide pescadito frito un día, únete. “En vez de tomarte seis, toma tres”, añade el experto.

LO QUE NO DEBEMOS HACER

Abusar de la exfoliación

No es momento de abusar, pues la radiación solar sensibiliza la dermis, pero no hay que abandonar el gesto. Bastará con elegir un exfoliante mecánico, con micropartículas, en lugar de químico, y utilizarlo con cuidado (evitando por supuesto hacerlo si nos hemos expuesto demasiado al sol, algo que no debería suceder).

Agendar peeling, láser y otras técnicas de renovación (dejar para septiembre)

El motivo de que el láser haya que utilizarlo con más cuidado en época de sol es porque la mayoría de láseres son selectivos para ser captados por un color en concreto; cuando la piel está bronceada esta aparatología tiene más dificultad para distinguir colores. Además, después del láser se suele generar cierta inflamación, enrojecimiento y costras que necesitan no ver el sol para evitar las manchas, algo que se puede extrapolar a los peeling medianamente potentes.

Picoteo, salvo este

Para no engordar ni aumentar la celulitis dejaremos a un lado snacks, aceitunas y bebidas con gas. La mayoría de snacks suelen tener un alto contenido en sal y en grasas saturadas. Sustitúyelo por pepinillos en vinagre, un puñado de frutos secos crudos sin sal o crudités.

Al gas, porque hincha

Todos lo hemos hecho: intentar saciarnos con los refrescos con gas para comer menos, pero las burbujas producen hinchazón. Si te mueres por una bebida con algo de gas, que sea tinto de verano con gaseosa o limón light.