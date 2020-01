El 'más es más' triunfa en la pasarela de las influencers en los Goya

La alfombra roja de los Goya se ha convertido un año más en un evento en donde las influencers españolas lucen sus mejores galas.

Son muchos los espectadores y seguidores fieles de estos premios los que no solo esperaban ver los galardones recibidos a “Dolor y Gloria” de Pedro Almodóvar. A través de las RRSS y los minutos a minutos, las influencers juegan, desde hace unos años, un papel fundamental en los premios de cine de nuestro país.

Entre los looks más esperados por la audiencia de instagram destacan los del tándem valenciano formado por Teresa de Andrés Gonzalvo y Marta Lozano Pascual. Aunque estamos acostumbrados a verlas vestidas casi iguales, en esta ocasión han querido romper cualquier cliché.

Teresa ha lucido un vestido largo rojo asimétrico que resaltaba su espectacular figura. El color fue el gran protagonista de su conjunto tanto en el traje como en el maquillaje. Además, la valenciana ha apostado por el “más es más” ya que las joyas han sido las otras estrellas de su look.

Por su parte, Marta Lozano Pascual no ha querido pasar tampoco desapercibida llevando un conjunto lleno de transparencias con cortes cut out de tul que nos recuerda a una mujer Dior. Ha sido uno de los looks más llamativos y elegantes de la noche en donde el vestido ha sido el gran protagonista ya que la influencer apostó por un recogido de bailarina.

Dulceida también ha arriesgado y por ende, ha ganado. La reina y pionera de las influencers españolas ha desfilado en la alfombra roja con un vestido largo blanco asimétrico en el escote con cola de sirena.

Pero la catalana no ha sido la única en apostar por este color ya que la influencer Carla Hinojosa lucía un vestido blanco que nos recuerda bastante al que llevó Chiara Ferragni el día de su boda con encaje y falda de tul midi.

Finalmente y por primera vez en esta alfombra roja no podía faltar Alexandra Pereira. Convertida en toda una celebritie española internacional, la influencer ha escogido para Málaga una tendencia clave esta temporada, el metal. Su look estaba compuesto por dos piezas, una falda negra con mucho volumen y el escote tipo corsé dorado. Alexandra en esta ocasión también ha dejado el protagonismo al look ya que optó por un recogido de bailarina bajo.

Madame de Rosa ha sido otra de las grandes protagonistas. La veterana ha apostado por un estilo boyfriend con un esmoquin que nos recuerda a Carrie Bradshaw en una de sus películas con el toque femenino de los stilletos.