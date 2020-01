Corazas metalizadas a lo Pedroche, entre las apuestas de las influencer para 2020

Son muchas las it girls que se han sumado a una moda cómoda pero con mucho estilo para salvar los looks del día a día. Aunque se trate de una prenda que normalmente la asociamos a la ropa deportiva, las sudaderas básicas en diferentes tonos se están convirtiendo en un básico para llevar en conjunto con un abrigo largo de punto. Entre ellas, María Pombo, Raquel Reitx o Alba Díaz Martín. Se trata de un outfit que recordamos empujó Victoria de Marichalar hace unos meses cuando apareció con este tipo de prenda en su primer día de universidad.

Empieza también la temporada de sacar del armario la ropa de esquí para disfrutar de días de nieve junto con amigos en las pistas más transitadas de nuestro país. La ropa es una de las claves para ir cómoda y adecuada en este tipo de deporte. Pero en muchas ocasiones, además de ir acorde, también se puede ir a la moda. Sin duda, muchas influencers han apostado por resaltar en las pistas y ser el centro de atención entre miles de esquiadores. Son los casos de las instagramers de moda y tándem Teresa de Andrés Gonzalvo y Marta Lozano. Ambas, siempre a juego, han optado por conjuntos excéntricos que parecen recién salidos del espacio. Total looks blancos para dar protagonismo a los numerosos complementos: abrigos brillantes, gorros de piel o gafas y botas de nieve XXL.

Otra de las tendencias claras son los gorros de lluvia. Aunque muchos días sale el sol o en pocas ocasiones llueve en algunos puntos del país, este complemento se ha convertido en un must para muchas influencers de moda. Aresaixala comparte, a través de su perfil de instagram, como esta tendencia puede ser fundamental para completar un look. En su caso, da completo protagonismo a este complemento conjuntándolo con prendas básicas como vaqueros o una camiseta tie - dye.

También encontramos influencers que, además de ser más clásicas a la hora de vestir, demuestran que la versatilidad y su adaptación a las tendencias es fundamental. Los chalecos largos son otras de las tendencias más punteras en las últimas semanas. Inma Cebreiro y Grace Villarreal lo han llevado pero de diferentes maneras. La primera it girl, conocida por ser la prima de Marta Lozano, ha preferido llevar este complemento de una manera más informal conformado por una capucha. Mientras tanto, Grace lo ha llevado con la finalidad de que fuera el protagonista del conjunto.

Terminando las tendencias en looks, la periodista Cristina Pedroche no ha sido la única en llevar un traje que resaltara su figura. La actriz Zendaya ha apostado para los premios de televisión Critics'Choice por un total look rosa fucsia en donde el metal ha sido protagonista en la parte superior de su conjunto, un look muy aclamado por el público. Además lo ha complementado con unas trenzas largas y un maquillaje de ojos del mismo color que su vestido.

Finalmente, en cuanto al estilismo se refiere, nos encontramos con un peinado clave que será tendencia durante todo el 2020: las melenas largas al viento y desenfadadas. Rocío Crusset compartía en su cuenta de instagram una instantánea a su feed en donde la protagonista es su melena larga y bien cuidada, aunque no muchas influencers la comparten, como María Pombo, que hace unos días decidió cortar por lo sano y empezar el 2020 con un cambió de look que fue muy bien recibido por sus seguidores.