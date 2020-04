¿Sabes cómo guardar los zapatos? El curioso método de la modelo Elle Macpherson

¿Soñando con disfrutar de la primavera, con guardar tus zapatos de invierno y desempolvar los del buen tiempo? Pronto podrás volver a disfrutar de las salidas así que, nunca mejor que ahora para guardarlos y ordenarlos como se merecen.

El calzado es algo que cuidar... Límpiales la suela, sácales brillo, como hacían los antiguos limpiabotas. Durante años, el limpiabotas era una figura imprescindible en cualquier ciudad o en cualquier mercado. Los hombres, sobre todo, paraban unos minutos para que les dejaran sus botas y zapatos relucientes en cualquier momento, mientras charlaban con el limpiabotas o aprovechaban para echarle un vistazo al periódico.

CUIDA Y MIMA TUS ZAPATOS

Cuida y mima tus zapatos, dándole un poco de crema especial, o frotando con un paño para que queden inmaculados. También puedes guardarlos con los apliques de plástico para que el zapato se estire. En cuanto a si con papel o sin papel, hay opiniones contrarias sobre si es bueno o no, y si se cuartean o no... Eso sí, nunca los guardes mojados. Y si están húmedos y les pones papel para que se sequen, cámbiales el papel una vez seco, para que no se estropeen.

¿CÓMO GUARDAR LOS ZAPATOS Y ALMACENARLOS?

Si tienes sitio puedes guardarlos en sus cajas y para evitar perder tiempo porque no te acuerdas de qué tienes en cada una, puedes ponerles el nombre o lo que hace desde años, la modelo Elle Macpherson, hacerles una foto y pegarla en la caja. Si no tienes sitio puedes guardarlos en bolsas de tela, que cada vez vienen más con ellos o hacerte con ellas y de la misma forma pegarles o coserles un trozo de tela, o un retal o incluso aprovechar si te gusta el patchwork para coserlos o pegarlos con pegamento para tela o velcro y ponerles también en el nombre, para que no te cueste trabajo.

¡SÚBETE A TUS ZAPATOS Y PRACTICA!

Si tienes zapatos nuevos, aprovecha en casa para 'entrenarlos' y prepararlos para que cuando los vayas a estrenar no te hagan esas desagradables rozaduras.

