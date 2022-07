El revolucionario método de Marie Kondo para ahorrar la mitad de espacio en tu maleta

A estas alturas, muchos estarán pendientes de organizar la maleta para sus vacaciones, un peaje que hay que pagar para disfrutar de unos merecidos días de descanso. Quizás sea uno de los momentos menos esperados del descanso estival, pero si tienes en cuenta unas cuantas premisas y trucos que te contamos, no solo ahorrarás espacio y te costará menos esta tarea, también viajarás mucho más liviano.

Para conseguirlo hemos seguido los consejos la gurú del orden, Marie Kondo que nos ayudarán apreparar el equipaje perfecto quedándonos con lo estrictamente necesario y ordenándolo de la manera adecuada. Toma nota:

1.- Antes de nada ten en cuenta el destino, la duración del viaje y el medio de transporte que vas a utilizar. Eso determinará el tipo de maleta y la cantidad de equipaje.

2.- Infórmate de los servicios con los que cuenta el hotel al que vas. Es decir, mira por ejemplo si el baño cuenta con secador, evitarás así llevarlo en tu maleta.

3.- Prepara el equipaje con un par de días de antelación para evitar los 'olvidos'

4.- No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Es decir, saca la maleta del armario y hazla del tirón.

5.- Haz una lista con lo que quieres llevar y divídela en prescindibles e imprescindibles.

6.- ¿Prescindibles? Marie Kondo siempre aconseja deshacerse de aquello que no nos haga feliz. Es decir, seleccionar las prendas que realmente nos haga ilución llevar descartando todos los 'por si acaso'. Una buena forma de hacerlo es preguntarse ¿Lo echaré de menos si no lo llevo? si la respuesta es 'no', déjalo en el armario.

7.- Llega el momento de ordenar. Marie Kondo es de sobra conocida por su famoso doblado vertical. Mira este vídeo de cómo hacerlo:

Con este método se evitan arrugas y se aprovecha el espacio interior colocando en vertical cada una de las prendas a lo largo del interior de la maleta, siempre teniendo en cuenta que la ropa más 'dura' (vaqueros, zapatos) se coloca en la parte inferior y la más delicada en la superior.

8.- Separa por categorías, libros, ropa interior, camisetas, baño... No solo ahorrarás espacio, también te darás cuenta de si te falta algo o de si llevas equipaje de más.

8.- El calzado al fondo de la maleta y mejorcada par en bolsas individuales. Los calcetines se pueden guardar dentro de los mismos zapatos.

9.- Los gadget tipo cargadores, adaptadores, auriculares... es mejor dejarlos en un neceser separado.