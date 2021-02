¿Qué cantidad de cosmético debes usar? Ojo a este problema si te pasas

A la hora de cuidarnos es importante seguir una rutina y emplear los productos específicos para nuestro tipo de piel y aquello que necesita en cada momento. Por eso, la farmacéutica Rocío Escalante nos descubre los errores que, sin darnos cuenta en muchas ocasiones, cometemos a la hora cuidar nuestra piel. Así que toma nota y pronto notarás como tu cutis mejora a pasos agigantados.

1. Escoger un producto que no sea adecuado para tu tipo de piel. Es habitual que nos dejemos influir por el marketing o por la opinión de nuestras amigas a la hora de escoger nuestras cremas. Sin embargo, no todo funciona en todas las pieles. Conocer nuestra piel y sus necesidades es esencial para escoger los cosméticos adecuados.

2. Falta de constancia. Queremos ver resultados de forma inmediata y, la verdad, en belleza, hay que tener paciencia, y, sobre todo, ser constantes con las rutinas. Solo así conseguiremos ver las mejoras en nuestra piel.

3. Querer usar todo tipo de activos. Aunque el retinol, el ácido glicólico o la niacinamida son activos fantásticos para la piel, quizás tu piel no los necesite. Las rutinas personalizadas son las más eficaces y en ellas no hace falta usar todo tipo de activos, sino, los que tu piel necesita.

4. Saltarse la limpieza facial o no hacerla adecuadamente. La higiene facial es el primer paso esencial para cuidar la piel y nos encontramos con personas que no la hacen correctamente, que por la mañana solo usan agua para limpiar el rostro o que utilizan la misma toalla para secar todo el cuerpo. Hay que limpiar la cara a diario, mañana y noche, con productos adecuados y preferiblemente usando una toalla exclusivamente para ella.

5. No hidratarse. Principalmente las personas que tienen la piel grasa, mixta y con tendencia al acné, suelen cometer el error de no hidratar la piel, porque temen que les salgan granitos. Pero la hidratación diaria es esencial, para reforzar la barrera cutánea. La clave está en elegir una crema hidratante adecuada para cada tipo de piel.

6. Aplicar mucha cantidad de producto. Los beneficios de los cosméticos no se multiplican si aplicamos más cantidad. De hecho, podemos estar saturando la piel y provocar acné cosmético por oclusión de los poros. ¿Qué cantidad es la justa? Depende de cada producto, algunos cunden más, pero en líneas generales, el tamaño de un guisante sería suficiente para todo el rostro. Y el tamaño de un grano de arroz para el contorno de los ojos.

7. Abusar o no utilizar los exfoliantes. Nos encontramos con los dos extremos. La exfoliación es necesaria en muchas pieles, sobre todo en las grasas y mixtas, para mantener los poros limpios. Pero no podemos abusar de ella, porque podemos provocar irritaciones. Hay que encontrar el equilibrio, hacerla una o dos veces a la semana, y siempre elegir exfoliantes adecuados para el tipo de piel.

8. Olvidar la fotoprotección en invierno. Los rayos UV envejecen la piel todo el año, es cierto que en verano los daños son más graves, porque estamos más expuestos. Pero hay que usar fotoprotección a diario, adaptándola a la estación y también a nuestra actividad. Si estas en casa todo el día, elige una crema que te proteja de la luz azul.

9. No seguir el orden adecuado. En cosmética el orden de los factores sí altera el resultado. Si utilizas diversos cuidados tienes que aplicar en el orden correcto. Si no lo haces, probablemente no sirvan de nada. Ten en cuenta el objetivo y la textura del cosmético, en general los más ligeros van primero. Si haces una doble limpieza, primero el limpiador oleoso y después el acuoso. Después iría el tónico (si usas), el contorno de ojos, el sérum, la crema hidratante, la protección solar y el maquillaje.

10. Olvidarse del cuello y del escote. Estas zonas son las grandes olvidadas, lo que provoca que puedan envejecer antes que el rostro. El cuello suele sufrir arrugas y flacidez y el escote, sobre todo, manchas por el sol. Deberíamos cuidarlos a diario, igual que cuidamos la piel del rostro: limpieza, hidratación y protección solar.

Escúcha todos los programas de COPE Cool, el PODCAST de tendencias de moda, belleza y decoración de COPE

LISTADO DE PODCAST:

Entrega número 33 de COPE Cool (20/01/2021).- En nuestra primera entrega de este año contamos con un invitado que aúna creatividad y visión de empresa. Tom Pernas, director del Master MBA de Moda del IMF Bussines School, e hijo del gran Antonio Pernas y María Freire, referentes en el mundo de la moda española. Con él charlamos de la importancia de la formación académica en los diseñadores, del auge de las influencer, de moda sostenible, o de si las compras online pueden llegar eclipsar a las físicas. También de planes detox y las dietas más aconsejables de la mano de Camino Guallar, especialista en medicina estética y experta en dietética de la Clínica Espallargas. Y con el nuevo año, influencers y celebrities renuevan sus armarios con las nuevas tendencias. Además, a pesar de Filomena, son muchas las que se han atrevido a salir a las calles y enseñar sus mejores looks para los días de frío. Hablamos de sus estilismos con Lourdes Crespo. Y Con Paloma Herce a recordamos el 28 aniversario de la muerte de Audrey Hepburn, musa de Givenchy y todo un icono de la moda. Dicen también que siempre hay que vestirse por los pies,y de eso hablamos en este podcast, de calzado, porque pueden tanto elevar como arruinar un look. Lo hacemos con nuestra cazatendencias Pilar Abad y la ayuda de Sandra Martt.

Entrega número 32 de COPE Cool (09/12/2020) Hablamos con la diseñadora Nuria Sardá, directora creativa de Andrés Sardá que ha vestido de Navidad a la imponente Menina que ilumina la Plaza de Colón de Madrid. Pero con ella también hablamos de tendencias en lencería, de moda cómoda, tan demandada en estos momentos y de moda solidaria... Conoceremos lo último para decorar nuestra casa en Navidad de la mano de Óscar Porras, interiorista Ikea que nos descubre los colores, texturas y sabremos cómo adaptar de una forma original nuestra mesa a las medidas sanitarias que obliga la pandemia. En belleza hablamos con uno de los grandes expertos en maquillaje, maquillador oficial de Lancome, Roberto Siguero, que nos habla de tendencias y nos explica hasta qué punto cambia la mascarilla nuestra forma de maquillarnos para estas fiestas. Además conocemos trucos para maquillar los labios, los ojos y rubor de mejillas pese a la mascarilla. Y Lourdes Crespo, la 'it girl' de COPE Cool se ha dado una vuelta por los armarios de influencers y celebrities que parece que aún no han adelantado looks para estas fiestas, pero nos trae novedades curiosas.

Entrega número 31 del COPE Cool (25/11/2020) Hablamos con la influencer diseñadora, Gala González de la situación de la de moda, de la apuesta por la marca España de su nueva colección y de los imprescindibles para este otoño-invierno. También sabremos cómo afecta la conjunción de la mascarilla y el frío a nuestra piel, repasamos el armario de las influencer y celebrities, recordamos a Galliano, que cumple 60 años, uno de los genios de la moda, sus luces y sombras y descubrimos las tenencias en joyas, cómo les afecta el hidrogel y cuál es la pieza que ya no se lleva esta temporada

Entrega número 30 de COPE Cool (4/11/2020) Tendencias en perfumes para este otoño-invierno, la apuesta de las influencer por los conjuntos vaqueros, y la prenda imprescindible en el armario de los hombres para esta temporada, en COPE Cool

Entrega número 28 de COPE Cool (7/10/2020) La diseñadora Juana Martín, cómo evitar la caída de pelo y los 'must' de las instagramers, en COPE Cool

Entrega número 27 de COPE Cool (23/09/2020) Robber Rodríguez, el talento revelación de la moda, manchas de la piel o Esther Cañadas en Vogue, en COPE Cool

Entrega número 26 de COPE Cool (9/09/2020) Slow Fashion con Modesto Lomba, baby botox, maskné y maquillajes fluidos para las mascarillas o el maquillaje de las celebrities en los fetivales de cine marcados por el covid-19

Entrega número 25 de COPE Cool (4/03/2020) El impacto del coronavirus en la moda, tendencias de maquillaje y cómo decorar con flores

Entrega número 24 de COPE Cool (19/02/2020) La magia de David Delfín, riesgos de la luz azul para la piel y cómo será tu casa en 10 años

Entrega número 23 de COPE Cool (5/02/2020) Ana Locking, el truco para blanquear tus dientes y cómo decorar tu casa para ser más feliz

Entrega número 22 de COPE Cool Dominnico, el diseñador cautiva a Rosalía, cómo reconocer tu tipo de piel, y cómo introducir muebles vintage en tu decoración

Entrega número 21 de COPE Cool Jorge Vázquez, fichaje estrella para Pertegaz, mitos sobre el cuidado de la piel y la pasarela de los Globos de Oro

Entrega número 20 de COPE Cool Looks para triunfar esta Navidad, los zapatos más chic con Sara Navarro y la esteticista preferida por as famosas, María Baras

Entrega número 19 de COPE Cool Modesto Lomba, conseguir una piel 10 pese al frío y decoración maximalista para esta Navidad

Entrega número 18 de COPE Cool

Entrega número 17 de COPE Cool 5 looks imprescindibles, moda en los MTV y los beneficios del arte en los espacios de trabajo

Entrega número 16 de COPE Cool Petro Valverde, Silvia Abascal, Francine Gálvez, la moda de los jeans anchos y las ingeniería de las 'fajas' de Kim Kardashian

Entrega número 15 de COPE Cool El diseñador Moisés Nieto, la caída estacional de pelo y cómo serán los hogares del futuro

Entrega número 14 de COPE Cool Los mejores maquillajes del festival de San Sebastián y los imprescindibles de las celebrities

Entrega número 13 de COPE Cool El truco definitivo para prolongar tu bronceado, cortes de pelo 'trend' y cómo decorar este otoño

Entrega número 12 de COPE Cool.Juan Duyos, el bañador perfecto, fotoprotectores de moda y la decoración que debes desterrar ya de tu casa

Entrega número 11 de COPE Cool Agatha Ruiz de la Prada, la Academia del Perfume y los bañadores para este verano

Entrega número 10 de COPE Cool El 'no makeup' de Eduardo Ferreira, la magia de las guayaberas de Carlos Herrera y cómo 'veranizar' tu casa

Entrega número 9 de COPE Cool. Las joyas de las royals, lo último en medicina estética y los abalorios de pelo más chic

Entrega número 8 de 'COPE Cool' Trajes para la Feria de Abril, maquillaje para el calor, 'must' para decorar mesas y cortes de pelo masculinos

Entrega número 7 de 'COPE Cool'' Sara Navarro, tendencias para novias, el Fitness de las Influencers y lo último en piel para decorar paredes

Entrega número 6 de 'COPE Cool' Tamara Falcó, cosmética natural, moda sostenible cómo conseguir unas pestañas de infarto

Entrega número 5 de 'COPE Cool'Teria Yabar, 'deco' en primavera y tendencias en uñas y pelo

Entrega número 4 de 'COPE Cool' Roberto Verino, lo último en barbas, diseño de cejas y cómo decorar un evento

Entrega número 3 de 'COPE Cool' Cosmética antipolución, Casa Decor y Kel universo Lagerfeld

Entrega número 2 de 'COPE Cool' Teresa Helbig, maquillaje para hombres, maison Dior y cómo poner los cuadros en tu casa

Primera entrega 'COPE Cool'300 secretos de belleza, las tendencias de la MBFW y cómo ordenar tu casa para ser feliz