Moisés Nieto: "El cambio climático está modificando el calendario de la moda"

En su trayectoria destacan premios tan importantes como "My own show", de la revista Vogue, el 'premio L'Oréal' a la mejor colección Ego" y , sobre todo, el 'Premio Nacional de Moda'' que le entregó la reina Letizia en 2017. En estos días Moisés Nieto es noticia por haber sido nombrado director de la Escuela de Moda del IED, un reto importante en su carrera y que vive "con muchos recuerdos de cuando era estudiante y docente" pero también "con mucha responsabilidad" ya que considera muy importante la formación académica para un diseñador. "Antes los diseñadores eran autodidactas, pero ahora la moda tiene que estar unida a la tecnología y a la artesanía y solo se consigue en una buena universidad", explica en una entrevista al podcast COPE Cool.

Sus desfiles siempre sorprenden

Moisés Nieto considera que en la moda existe una evolución en muchos ámbitos: tejidos, prendas, accesorios o colores, pero no en la puesta en escena de los desfiles. "Todos conocemos el patrón básico de modelo, pasarela, iluminación, música, pero se deja muy de lado la parte más experimental, que es el que más me interesa. Intento siempre dar un paso más allá y no hacer siempre lo mismo y, con la innovación, trato de abarcar otros aspectos y darle un plus al espectador".

Intento siempre dar un paso más allá y no hacer siempre lo mismo

En este sentido, Nieto trabaja "sobre un concepto". "Imagino un entorno, una situación, un escenario, intento que el espectador se emocione con lo que está viendo y lo viva realmente".

En un momento de concienciación en torno a la ecología, de respeto a la naturaleza, parece inevitable hablar de moda sostenible, en la que el diseñador ha estado interesado desde sus comienzos. "La sostenibilidad nos incumbe a todos, somos nosotros los que tenemos que poner remedio".

Estamos comprando demasiado

Un mensaje en el tema ecológico, advierte "sería consumir mucho menos". "Estamos comprando demasiado, compamos prendas que no sabemos de donde vienen ni quienes las han hecho. Prendas que usamos y tiramos. Tenemos que volver a un consumo más calmado y más sostenible. No es tanto el no consumir tejidos no reclicados, que está muy bien, como consumir un poco menos".

En este sentido, advierte, el cambio climático altera el calendario de la moda. "Las colecciones son más cortas y ya no hay diferenciación entre primavera y otoño. Creo que es una llamada de atención de la naturaleza hacia nosotros".

Por otro lado, Moisés Nieto nos ha explicado cuáles son sus básicos para esta temporada. "Un armario muy silueta, una gabardina, un abrigo, un trench, un blazer, una falda y una camisa, ropa muy básica que se puede combinar con otras prendas y modificar con accesorios". En cuanto a colores, una paleta muy escueta".

Ya puedes escuchar la entrega cpmpleta número 15 del PODCAST COPE Cool emitido el 10 de octubre de 2019.

¿Qué es COPE COOL? Es un escaparate donde te mostramos las tendencias de moda, belleza, decoración y en general todo aquello que aporta un plus de felicidad a tu día a día.

En este PODCAST te contamos el lado más 'cool' de la actualidad con entrevistas a primeras figuras que te cuentan cómo sacarte el máximo partido.

Sondeamos también la opinión de la calle sobre las tendencias del mercado de la mano de nuestra 'cazatendencias' , Pilar Abad que nos descubre cada programa aquellos detalles que están marcando tendencia y que muchas veces se nos pasan desapercibidos.

Nuestra 'it girl', Lourdes Crespo bucea sin descanso por las redes, para conocer antes que nadie, las tendencias de las influencers.

Además en la última parte del PODCAST tiene su espacio para la decoración. Te contamos cómo poner tu casa en sintonía con las modas y contigo. Diseñadores, decoradores, interioristas... nos contarán los 'must' para refrescar y darle una vuelta a tu hogar.

COPE Cool es un PODCAST que presentan las periodistas María Bandera y Lola Pérez Collado con una periodicidad quincenal. ¡Te esperamos!

Entrega número 15 de COPE Cool

Entrega número 14 de COPE Cool

Entrega número 13 de COPE Cool

Entrega número 12 de COPE Cool.

Entrega número 11 de COPE Cool

Entrega número 10 de COPE Cool

Entrega número 9 de COPE Cool.

Entrega número 8 de 'COPE Cool'

Entrega número 7 de 'COPE Cool''

Entrega número 6 de 'COPE Cool'

Entrega número 5 de 'COPE Cool'

Entrega número 4 de 'COPE Cool'

Entrega número 3 de 'COPE Cool'

Entrega número 2 de 'COPE Cool'

Primera entrega 'COPE Cool'