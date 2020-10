¿Es mejor un tatuaje vegano que uno tradicional?

Los tatuajes están de moda, quienes no se atreven con los grandes, apuestan por los muy discretos, pero en zonas que en muchos casos no pasan desapercibidos. De entre todos, hay una tendencia que se abre paso; los tatuajes veganos, una opción que cobra especial protagonismo este domingo, en el que el veganismo celebra su día, una tendencia que va más allá de la alimentación, ya que cada vez son más las firmas de belleza que cuentan con líneas veganas entre sus productos.

EL VEGANISMO EN TATUAJES

El veganismo se reivindica como un estilo de vida que rechaza el maltrato y la explotación animal, y no solamente engloba los alimentos, también desde cosméticos, hasta ropa. También tatuajes. Los de toda la vida usan tintas con ingredientes de origen animal, como la glicerina, que se obtiene de la grasa animal, o la gelatina, extraída principalmente de huesos, piel y tendones de origen porcino, vacuno y avícola y frecuentemente son testados en animales.

Frente a ellos se situan una tendencia que se abre paso; los tatuajes veganos, con cuna en Nueva York, Londres o Berlín y que ya se han expandido por todo el mundo. A diferencia de los tradicionales, en su composición utilizan productos de origen vegetal y cruelty free.

OLLIE DEWULF

TINTA VEGANA

Es una de las principales diferencias. La tinta vegana es "respetuosa con el medio ambiente y los animales, ya que no contiene entre sus ingredientes ninguno de origen animal y no usan glicerina de grasa animal, sino vegetal o sintética", explica María Fernández, tatuadora yfundadora de Alchemist’s Valley. Además, señala "no está testada en animales, es 100% cruelty free".

La tinta tradicional, aclara la tatuadora "suele estar compuesta por elementos de origen animal, como corazas de insectos, huesos quemados o glicerina creada a partir de grasa animal".

OLLIE DEWULF

CÓMO SABER SI EL TATUADOR UTILIZA TINTA VEGANA

A simple vista no parece sencillo. Lo mejor sería "preguntar al tatuador y buscar estudios de tatuaje que defiendan un estilo de vida vegano y respetuoso con el medio ambiente", añade María Fernández.

CONTRAINDICACIONES

Las tintas veganas, señala "son hipoalergénicas y el cuerpo las asimila mucho mejor que la mayoría de las tintas tradicionales, produciendo menos alergias y problemas durante la curación del tatuaje".

¿COLOR DURADERO?

Es una de las principales inquietudes de las personas que quieren optar por este tipo de tatoo. "Existe la falsa creencia de que las tintas veganas pierden intensidad con el tiempo, sin embargo, hoy en día hay muchas marcas de tinta totalmente veganas de gran calidad que ofrecen un resultado espectacular, igual o mejor que el de otras tintas tradicionales no veganas".

Pero en el éxito de un tatuaje vegano no depende solo de la tinta. Además hay otros factores a tener en cuenta para una tatoo 100% vegano:

- El papel de calco: los tradicionales llevan productos de origen animal. Sin embargo, ya existen muchas alternativas veganas de calidad.

- La vaselina o lubricante usado durante el tatuaje: de igual modo, hay que asegurarse de que la glicerina de dichos productos sea vegetal o sintética y no de origen animal.

- La crema cicatrizante: actualmente existen en el mercado muchas cremas cicatrizantes de tatuajes que ofrecen resultados impecables.

¿CUÁNTO TARDA EN CURAR?

Un tatuaje tarda varios meses (hasta 3 meses), pero el primer mes es crucial. Después del primer mes la cicatriz ya está cerrada, por lo que puede volver a la vida normal sin ninguna complicación.