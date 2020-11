Marian Ávila, la modelo española con Down que triunfa en EE. UU.: "Todos somos diferentes, pero iguales"

Marian Ávilarompe barreras, estigmas y prejuicios con cada paso que da encima de una pasarela. Esta valenciana de 23 años puede presumir de ser la primera española con síndrome de Down en desfilar en la Fashion Week de Nueva York. Su valía, talento y esfuerzo le saca los colores a una sociedad que sigue excluyendo a las personas con síndrome de Down del mercado laboral.

Galardonada con el premio Quincy Jones Exceptional Advocacy 2020, otorgado por la fundación Global Down, la semana pasada en una gala 'online' desde Colorado por sus "logros como modelo y ejemplo a seguir" junto a la actriz canadiense Caterina Scorsone, de la serie 'Anatomía de Grey', en el evento 'Be Beautiful, Be Yourself' ('Sé bello, sé tú mismo'), charla con 'COPE Cool' después de recoger el premio.

Pregunta (P): Es pionera en muchas cosas: nació con síndrome de Down y ha derribado una de las barreras más infranqueables, la de los prejuicios, especialmente en un mundo como el de la moda. Pero nadie le ha regalado nada. ¿A qué dificultades se ha tenido que enfrentar hasta llegar al lugar en el que está?

Respuesta (R): Es verdad, nadie me ha regalado nada. He tenido que trabajar y esforzarme mucho para conseguir lo que me propongo. Y sigo trabajando duro. Si algo no me sale bien, lo repito, repito y repito hasta que lo consigo. Yo he encontrado dificultades en el mundo de la moda. Por ejemplo, me convocaron para desfilar, fui al evento y, en el último momento, no me dejaron desfilar. No entendía nada. También hicimos llamadas a agencias y a escuelas que no me aceptaron. Decían que no daba la altura, que no era el perfil que buscaban.

P: Lo cierto es que usted es una de las poquísimas modelos que hay sobre las pasarelas de todo el mundo con síndrome de Down, lo cual habla un poco mal de la sociedad. ¿Echa en falta una apuesta de mayor calado por la diversidad?

R: Yo creo que sí. Hay que dar más oportunidades a todas las personas. A mí me parece que todos somos diferentes, pero iguales.

P: Usted es aliento para muchas personas. ¿Qué le diría a todos aquellos que como usted tienen un sueño, pero que piensan que nunca lo alcanzarán?

R: Les diría que con trabajo se pueden conseguir los sueños y que hay que disfrutar del camino trabajando duro en lo que te gusta.

P: Suele decirse mucho que hay que creer en uno mismo, pero a veces es complicado llevarlo a la práctica. ¿Qué se decía a usted misma cuando empezó a desfilar? ¿Se imaginaba que llegaría a donde ahora mismo está?

R: Yo antes me miraba al espejo y hablaba conmigo misma y me decía frases positivas para animarme: “Yo puedo; ¡vamos, vamos, vamos a seguir adelante!; todo va a salir bien..." Así me sentía segura conmigo misma. Ahora sigo haciéndolo.

No me lo imaginaba, lo soñaba. Lo de desfilar en Nueva York fue un sueño que se cumplió y se hizo realidad. Trabajar en campañas de publicidad me encanta y me gustaría seguir haciéndolo. -Ávila es la imagen de la actual campaña de publicidad de Levi's y ha trabajado para El Corte Inglés-.

P: ¿Qué fue lo primero que pensó cuando le anunciaron que había sido galardonada con el Quincy Jones Exceptional Advocacy?

R: Cuando Michelle Whitten, la fundadora de Global, me llamó por Zoom y me lo dijo me sentí muy contenta y emocionada. No me lo esperaba para nada. Para mí fue una sorpresa y me gustó mucho.

P: Sus padres siempre la han apoyado. Seguramente están muy orgullosos de usted. ¿Qué significan en su carrera?

R: Sí, me siento muy orgullosa de mis padres porque siempre me han apoyado y han creído en mí. Hemos estado juntos todos estos años y me gusta tener su compañía. Estoy muy agradecida porque me han dado muchas oportunidades y les quiero mucho.

P: Tiene una prometedora carrera por delante. ¿Para quién le gustaría desfilar?

R: Me encantaría desfilar con un diseñador que confíe en mí. Me haría ilusión participar en la Mercedes Benz Fashion Week de Madrid con los diseñadores españoles, Savage X Fenty con Rihanna, Tommy Hilfiger, Giorgio Armani, Carolina Herrera, Channel o Calvin Klein.

La modelo Marián ÁvilaÁngela Ávila

P: ¿Cuál es la modelo que más admira?

R: Admiro a Nieves Álvarez, la he conocido y ella es simpática y cariñosa. Me parece muy buena persona.

P: ¿Cuál es su estilo? ¿Qué prendas son las que más le gustan?

R: Mi estilo es fashion y casual. Mis prendas favoritas son los vestidos y me gustan mucho los trajes de fiesta y ponerme elegante.

P: Si no fuera modelo, ¿qué le gustaría ser?

R: Actriz, cantante y también me gusta escribir.

P: ¿Tiene algún proyecto en mente del que nos pueda hablar?

R: No puedo decir nada aún, pero estoy deseando que lo veáis.