María Baras, la estilista de las famosas, en COPE Cool: "Este verano necesitaremos renovar nuestra imagen"

Si se hiciera una encuesta sobre los cuidados de belleza que más nos preocupan en estos días de confinamiento, una gran mayoría diríamos que los relacionados con el cabello porque nos surgen muchas dudas, debemos autocortarnos las puntas, cómo evitar que se abran, cómo retocar el flequillo... En COPE Cool hablamos con María Baras, estilista de Pantene y una de las favoritas de famosas como Paula Echevarría, Marta Hazas, Nieves Álvarez o María León, entre muchas otras.

¿CORTE EN CASA?



"Sobre cómo arreglarte el corte, darte forma y capas, no soy nada partidaria de hacerte una forma en casa, considero que es un desastre asegurado, porque hacer una forma de corte requiere técnica e, incluso, un profesional si se lo hace a sí mismo no le quedaría igual que si se lo hace otro profesional", explica María Baras. "En principio, estar tres meses sin cortar el cabello no es un problema, ya que un buen corte llega a durar entre cuatro y cinco meses. Las puntas se pueden abrir, en ese caso es muy importante hidratar el pelo para intentar evitar esas puntas abiertas y esperar a que los salones se abran para recibir un buen corte profesional".

¿PUNTAS ABIERTAS?



"Si tienes las puntas abiertas se puede aplicar un aceite de Argán de medios a puntas, dejarlo un par de horas, y lavarse a continuacién el cabello. Tras ello, se hidrata con una mascarilla o una ampolla específica de rescate, dejándola actuar durante un buen rato. Para un tratamiento más intensivo basta con aplicar la ampolla de medios a puntas, colocarse la toalla bien escurrida y caliente, y lo dejarla actuar cerca de 20 minutos".

Para mejorar el estado de nuestras puntas también podemos dejar descansar al pelo de secador, plancha o tenacillas "y, aprovechar para hacernos recogidos, trenzas o moño de bailarina".

Para María Baras, "este verano, va a ser la época de los cortes y de los cambios de looks, porque necesitaremos renovar nuestra imagen".

CÓMO RETOCAR EL FLEQUILLO

Cortes de pelo no, pero retoques de flequillo son necesarios. María Baras ha mostrado en sus redes sociales cómo se puede retocar haciendo retorcidos y descargando la punta, o punteando con las tijeras poco a poco y siguiendo una línea".:

PEINADOS DE ANDAR POR CASA, PERO CUIDADO CON LAS GOMAS DE PELO

En sus redes sociales María Baras también muestra cómo hacerno peinados fáciles en casa. por ejemplo el top bun, "uno de los peinados que más nos hacemos para estar cómodas en casa y tener la cara despejada".

Bienvenidas también las trenzas, las coletas y los moños altos y bajos. Pero eso sí, "teniendo cuidado con las gomas de pelo y no utilizar aquellas que cortan y lo parten. Para recoger el pelo, también te puedes aplicar unas gotas de sérum en las puntas y, de este modo, protegerlo, olvidándote de las planchas y las tenacillas, para lucir un pelo bonito.

Obligatorio, si queremos lucir 'pelazo' "cepillar el pelo por las noches y por las mañanas, empezando por las puntas e ir subiendo para evitar cualquier nudo".