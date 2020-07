Los jóvenes ya no quieren estar morenos

Ahora que el sol aprieta y vemos a las playas y piscinas con gente tomando el sol, este dato resulta esperanzador; los jóvenes usan cada vez más un fotoprotector SPF 50 o superior y son más conscientes de que el moreno no es algo bueno para la piel, según un informe de Cantabria Labs Heliocare “Buenos hábitos al sol”.



El Informe pretende arrojar cifras de referencia que sirvan para entender cuál es el comportamiento y hábitos de los españoles al sol con el fin de conocer cómo mejorar y hacia dónde dirigir las campañas de concienciación, así como escuchar las necesidades y cuidar de la salud de las personas al aire libre.

Los jóvenes saben que el moreno ya no es tendencia

Si bien aún un gran porcentaje de jóvenes sigue asociando el moreno como algo bueno y bello, este porcentaje ha disminuido y cada vez más jóvenes asocian el bronceado como un posible daño en la piel. “No sabemos si este dato positivo es el resultado de campañas de concienciación más efectivas o que la sociedad en general empieza a hacerse eco de la necesidad de cuidarse de los efectos nocivos del sol, seguramente sea la combinación de ambos” , según explica la doctora Vitale.

El informe señala que el uso de SPF 50 o más entre los jóvenes ya es algo más extendido, incrementándose en casi un 10% respecto a años anteriores. Además, en el mismo porcentaje también y lo usan todo el año, no solo en vacaciones o en momentos puntuales.



BUENOS HÁBITOS

Usar gafas y gorro, elegir fotoprotección con un alto SPF que no sólo proteja sino que también repare del daño solar, reaplicarse cada dos horas, complementar la crema con fotoprotección oral y en la medida de lo posible evitar exponerse al sol en las horas cercanas al mediodía, y todo esto, no solo en verano, sino durante todo el año.



"Tenemos que ser conscientes de que las encuestas nos dicen también en qué aspectos hay que hacer hincapié. Un aspecto que nos llama la atención es que casi el 65% de los encuestados desconoce los efectos que la luz azul puede tener sobre nuestra piel. En este sentido y dada la importancia de este tema al pasar muchas horas expuestos a este tipo de luz emitida por dispositivos móviles, ordenadores, tabletas, televisión, entre otros, tendremos que informar de manera particular y resaltar qué medidas protectoras podemos recomendar.”



¿Cómo elegimos los fotoprotectores?

Entre los jóvenes la respuesta más generalizada es la misma. “uso la crema que me compra mi madre”, así que también es en parte la responsable de que los jóvenes se protejan mejor ya que como hemos visto en la encuesta, el 75% de las mujeres mayores de 31 años utilizan SPF 50 o más y el 50% lo utiliza todo el año. Pero ¿qué más tienen en cuenta para elegir la crema solar? La recomendación del farmacéutico y después la marca.

