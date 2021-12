Labios mordidos y pestañas de colores: las tendencias de maquillaje que triunfarán en 2022

Como no podía ser de otra forma no hay look completo sin un buen maquillaje y un buen peinado, que por supuesto siempre deben de caminar de la mano de las tendencias. Y por delante dos citas en las que debemos tener las nuevas propuestas muy en cuenta; la Navidad y el 2022.

"Colorido y maquillajes más sofisticados para las fiestas y un maquillaje muy limpio, suave y natural para 2022", resume a COPE la maquilladora profesional, Mariló Herranz, directora de la empresa Baiona, que acaba de llegar de París con las últimas propuestas. "Va a ser el año de la extravagancia bien entendida".

2022 va a ser un año de extravagancia bien entendida

Un maquillaje que viene con "mucho colorido" y dos contrastes. "Por un lado tonos muy llamativos para los ojos, en los que incluso se verán sombras con dibujos de flores, y pieles con maquillajes muy naturales, que den sensación de limpias".

PESTAÑAS DE COLORES

Después de muchos años con los ojos ahumados y con colores negros y tostados, los ojos cobran ahora más vida y colorido gracias a las máscaras de pestañas que se rinden a la paleta de colores "en tonos rosas, azules o lilas".

En el día a día se propone le maquillaje muy natural que parece fácil pero curiosamente es lo más difícil

Todo en detrimento del eyeliner que pasará másdesapercibido. Se volverá "más fino y sutil, muy pegado a la línea de las pestañas y sin rabillo". Los colores tendencia seguirán siendo los negros y marrones que combinarán a la perfección con las pestañas en tonos púrpuras y rosas.

EL LABIO MORDIDO

Los labios volverán a cobrar protagonismo en el maquillaje tras un tiempo en el que prácticamente han desaparecido ocultos tras las mascarillas.

Esto ha desembocado en una tendencia, muy en línea con el maquillaje natural, que será la reina del próximo año y que ya tiene nombre: el labio mordido. "Es la sensación de labio jugoso, limpio y usado, que no parezca que nos acabamos de aplicar el labial, como si fuera el resto tenue de lo que ha sido".

En cuanto a los colores, se apuesta por los "mates, nude, rosados o solo los gloss, sin nada debajo".

MAQUILLAJE COACHELLA

Y para brillar en las noches -incluidas las fiestas de Navidad- triunfará el maquillaje coachella. "Sombras de ojos metalizadas, cristales de strass, incrustaciones, purpurina o pedrería".

COLETAS ALTAS, BAJAS O BURBUJA

Coletas altas, bajas, todas serán "la tendencia absoluta" para redondear cualquier estilismo. "Se pueden llevar desde muy tirantes hasta más desmelenadas, con mechones a los lados en los que incluso se ensucie la nuca con algunos pelos sueltos".

También los moños altos altos y tirantes "con las nucas muy pulidas". Para estas fiestas son tendencia las "impregaciones de pan de oro, doradas o coloridas, pegadas al pelo con formas diversas".

Otra tendencia serán las coletas burbuja, divididas en partes.

Y si preferimos el pelo suelto, se seguirán llevando las ondas, pero con un 'tip' de experta. "Detrás de una de las orejas se puede pegar el pelo y hacer un dibujo en forma de abanico con las horquillas de clip de toda la vida", concluye Mariló Herranz.