Hannibal Laguna rinde en su desfile, un homenaje a las madres, "grandes sufridoras del confinamiento"

Hannibal Lagunano ha decepcionado. El diseñador se ha subido a la pasarela de la 72 edición de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid una magnífica colección con la que ha querido rendir "homenaje a las madres, las grandes sufridoras del confinamiento" y para las que ha creado diseños opulentos con cierta mirada al pasado.

Tras un periodo de reflexión, en la que el confinamiento devolvía una imagen oscura, llena de "miedos" y muchas dudas "me di cuenta de que quien había sufrido más durante este tiempo eran las madres", esas mujeres que transitan entre los 50 y "he querido rendirles homenaje".

Una decisión que sobre la pasarela se traduce en piezas de la colección Atelier, una de las cuatro que confecciona Laguna en su taller, con patrones "más reales", menos transparencias, bustiers internos que sujetan la anatomía femenina y ocultan la ropa interior, "bordados estratégicos" y, en esta ocasión, mangas más largas.

Las aberturas en la falda aparecen simuladas, las colas desaparecen, detalles que tienen la intención de "favorecer" la silueta femenina.

"Para mí era importante dar a las madres el protagonismo que se merecen", no en vano el cincuenta por ciento de su clientela se encuentra en ese sector de edad.

Los motivos florales nacen desde la cintura y acompañan el cuerpo con hilos de seda trenzados y canutillos de cristal, detalles artesanos que, a lo largo de los 30 años de la firma, han sido su seña de identidad.

