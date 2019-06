El curioso truco de Eduardo Ferreira para que descubras el color de colorete y labios que te van

Cosmopolita, portugués universal... Eduardo Ferrereira, director artístico de Bobbi Brown, considerado por muchos como el 'astro rey del maquillaje', hace escala en el podcast 'COPE Cool' para contarnos las tendencias y buenos hábitos para conseguir que nuestra cara brille con luz propia.

En sus constantes viajes ha comprobado la goblalización que existe también en belleza. "Antes se notaban más las diferencias culturales dependiendo del país", explica, aunque con "algunas particularidades. Por ejemplo, nos dice, "destacan las mujeres rusas, muy pendientes del maquillaje, incluso se podría decir que forma parte de la educación de las niñas. Sus madres empiezan a enseñarlas desde una edad muy temprana edad". En cuanto a cuidado de la piel y tratamientos de vanguardia, ocupan un primer plano las asiáticas. En cuanto a las españolas "estáis divinas", nos dice. "Siempre han sido coquetas y ahora tambien muy sensibles a querer estar bien ". Pero, a pesar de todo, "impera la globalización", ha insistido. "Las redes sociales han influído en gran manera, divulgando tendencias e incluso creándolas".

Si consideramos el maquillaje como un juego de luces y de color, la tendencia actual es más luz y menos color. En los 80, por ejemplo, "era como llevar un arco iris encima, la gente se escondía detrás del maquillaje". Ahora las cosas han cambiado. Es el caso de las sombras de ojos de colores que "están bien para determinadas ocasiones". Y es que "hoy se busca la luz (no el brillo), se trata de lucir una piel perfecta".

Y otra novedad, el foco se pone en los labios. "Los labios son los nuevos ojos".

Respecto al "no makeup", Eduardo Ferreira ha aclarado que "no se trata de ir con la cara lavada", se trata de maquillarse pero sin que no se note. Para ello se utilizan varios productos, primer, base y diferentes clases de polvos. "El efecto es que parezca que te has levantado así, divina. No se busca transformar, sino sublimar".

TENDENCIAS PARA EL VERANO

"El verano es luz, sol, dorado, piel absolutamente perfecta", explica Ferreira. Para conseguirlo debemos utilizar "coberturas luminosa, texturas suaves, mates y aterciopeladas" que hagan asemejar nuestra piel "a la de un bebé". A veces basta solo con un brillo de labios y una máscara de pestañas para conseguir un look perfecto.

En cuanto a los ojos "no hay que recargarlos con sombras". Atención porque el eyeliner no es tendencia (pero permitido para las que no puedan prescindir).

El maquillador insiste en la importancia de los labios, desde los mates hasta los brillos tipo vinilo, acentuando el tono natural (hay quien los tiene rojos naturalmente). "Hay que elegir el tono que vaya con nuestro estilo, sea el color que sea, lo importante es saberlo llevar con seguridad y sentirse bien con él".

Respecto al blush (colorete), "debe elegirse en consonancia con el color de labios". Un truco para saber cuál nos va consiste en "pellizcarnos las mejillas para saber cual es nuestro rubor natural".

MAQUILLAJE PARA NOVIAS

Mención aparte merece el maquillaje para novias. Eduardo Ferreira se muestra rotundo "no hay tendencias de maquillaje de novia. Tiene que ser clásico y atemporal".

"Las tendencias pasan de moda y las fotos quedan para siempre", explica "por lo que hay conseguir que no nos den ganas de llorar con el paso del tiempo". Eso sí, "cambian los productos, surgen novedades y propuestas de texturas etc, pero la novia tiene que parecer natural, ella misma, sublimada". "Tienen que ser un maquillaje no teatral, pero sí de cierta escenografía. Eyeliner marcado o difuminado para realzar la mirada, labios naturales, el rojo es posible pero solo si se lleva un ramo de rosas rojas. Y descartados los tonos marrones, corales o naranjas".

Otro consejos, "los brillos tanto en sombras como en mejillas y las bases con protección solar porque pueden restallar con los flashes".

