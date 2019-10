"La tiranía de lo visible en la moda nos obliga a cultivar más nuestro cuerpo"

En la nueva entrega de COPE Cool nos acercamos a la exposición 'El cuerpo inventado' que nos plantea la curiosa relación entre el cuerpo y la moda, cómo es la propia silueta la que marca el canon estético de una época, la influencia de las famosas en la moda, o fenómenos como el de Cristina Pedroche con sus esperados y polémicos trajes de Nochevieja.

Y es que según este original enfoque, la silueta es "la verdadera responsable de plasmar el canon estético de una época", según explica José Luis Díez Garde, comisario y miembro de los jurados de moda más importantes de nuestro país. "La base de un periodo histórico es la silueta, en ella se establecen los cimientos del edificio de la moda".

¿Y cómo ha evolucionando? “A finales del XIX , la mujer llevaba corsé, iba muy ceñida, tenía complicado moverse, básicamente era una exhibición económica de la posición de su marido". Sin embargo el final de la Primera Guerra Mundial marca el gran cambio. “Las mujeres habían comenzado a trabajar en las fábricas porque los hombres estaban en el frente y adquieren una serie de derechos que se manifiestan en el cambio de vestimenta. En los años 20 y 30, se liberan del incómodo corsé, enseñan las piernas, fuman, y se cortan el pelo a lo masculino".

Años más tarde, al final de otra terrible guerra, -la Segunda Guerra Mundial-, se produce otro gran cambio que parece regresar a los cánones de antaño. “Regresa la silueta de cintura estrecha y senos prominentes”. ¿Otra vez? “Los expertos aseguran que en una Europa con millones de muertos, se exalta de nuevo la maternidad".

En los años 50, Christian Dior crea el 'new look', “esa mujer flor, faldas amplias y cintura ceñida con silueta triángulo doble, como un reloj de arena”. Aparece entonces en la escena de la moda un gran genio, Balenciaga. No le interesan esos cánones. "Tira a la abstracción, tiende al círculo. Rompe con el historicismo que se utilizaba (Meninas de Velázquez) y crea la silueta saco. No le interesan ni la cintura ni las caderas. Busca la nuca, el cuello o las muñecas”. Es la silueta globular.

En los 60 llega la silueta triángulo. Mary Quant crea la minifalda y la mujer muestra las piernas. En los 70, se imponen los pantalones, empieza el culto al cuerpo, los gimnasios, los vídeos de aerobic de Jane Fonda y los tejidos que se ciñen como la lycra”.

La exposición destaca además la influencia de las mujeres famosas en la moda. “Hombres y mujeres necesitamos una especie de faro que nos guíe hacia el puerto”, explica Díez Garde. "Es el caso hoy en día de la estética Kardashian, una referencia para las jóvenes de 20 años".

En España, nos encontramos con Cristina Pedroche y sus polémicos modelos de Nochevieja. “Ha conseguido que el 2 de diciembre de hable de moda, planteando un debate social sobre si su cuerpo está vestido o está desnudo”.

En este sentido la muestra plantea la idea del cuerpo desnudo. "Hay teóricos que lo denominan la tiranía de lo visible, mostramos más el cuerpo, lo que nos obliga a cultivarlo más", ha concluido.

Ya puedes escuchar la entrega número 14 del PODCAST COPE Cool emitido el 25 de septiembre de 2019.

