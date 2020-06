Carmen Lomana desvela uno de sus looks estrella

Carmen Lomana lleva años ejerciendo como icono de moda y glamour. Durante este confinamiento, la empresaria ha subido muchos post en su perfil de Instagram. Vídeos en los que nos ha mostrado rincones de su casa, sus bolsos preferidos, sus mejores atuendos y reflexiones. Una mujer que no agacha la cabeza por nada y que mira de frente antes las diversas situaciones de su vida. Camaleónica, capaz de adaptarse a las necesidades de cada tiempo.

En una de sus últimas publicaciones en Instagram ha mostrado uno de sus mejores conjuntos, desvelando así cuál es la vestimenta y la marca con la que se siente más cómoda y elegante.

"Chanel for ever! Colección 2004 y está tan estupendo! Por Chanel no pasan los años" están eran las palabras que elegía la empresaria para mostrar uno de sus look estrella.

Como bien sabemos, Carmen Lomana da mucha importancia a la vestimenta, así como a la estética. Muchos son los cuidados faciales que lleva a cabo para estar siempre con el mejor de sus rostros.

Además de subir fotografías de sus posados en los photocalls, Carmen ha estado muy activa durante el confinamiento subiendo vídeos en los que reflexionaba junto con sus seguidores del momento por el que está pasando España. Además, también ha recordado momentos publicitarios que ha realizado a lo largo de su vida.

Y es que así es ella, camaleónica. Por eso la empresaria tiene tantos seguidores, la gente ve naturalidad en ella y es que detrás de esa fachada de elegancia y glamour, Carmen demuestra día tras día que es lo más natural que te puedes encontrar.

