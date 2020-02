Ana Locking, en COPE Cool: "El diseñador debe sofisticar la realidad"

Se apagaron las luces de la Mercedes Benz Fashion Week Madrid (MBFWM). Por COPE Cool han pasado numerosos diseñadores en vísperas de presentar sus colecciones. Nos hablaban de sus creaciones, de sus ilusiones, sus nervios en la preparación del desfile. Muchos meses de trabajo para unos minutos de pasarela en la que se lo juegan todo.

En la nueva entrega del podcast tenemos el caso contrario, el de Ana Locking que ya pasó por esos momentos de emoción e incertidumbre con una colección que, por cierto, ha gustado mucho. "Hay dificultades y decisiones de última hora que debes tomar, tienes que ser muy resolutivo, porque de tí depende mucha gente que está esperando tus decisiones".

Luego llega el día después, y en esa montaña rusa de emociones "sientes como un vacío, un ¿y ahora qué?", explica a COPE Cool.

LA PASARELA

Ana Locking destaca la importancia de la puesta en escena en la pasarela. "El show tiene que emocionar, el público se puede olvidar de los colores, de las formas, de los tejidos... pero de lo que no se olvida jamás es de la emoción que le hiciste pasar. Se lo lleva de por vida".

Las cosas cambian muy rápido y que tienes que estar pendiente

Para la diseñadora, los desfiles tienen una línea argumental, una motivación. El de Ana Locking en la MBFW es toda una declaración de principios 'Too young to die old' (demasiado joven para morir viejo). "Es un homenaje al sentirse joven. Ser joven no es una edad, es una forma de vivir, de sentir, un espíritu emocionado. Es la vida como tú la vives, con tu familia, con tus amigos, con tus viajes. Cómo sientes, cómo miras a tu alrededor, a lo que sucede. Estar siempre vivo es la sensación de no creerte que lo sabes todo, de ser consciente de que las cosas cambian muy rápido y de que tienes que estar pendiente. Aunque tengas 100 años, siempre serás demasiado joven para morir".

Aunque tengas 100 años, siempre serás demasiado joven para morir

De hecho Ana Locking está en contacto con jóvenes creadores, lleva varios años como profesora del Centro Superior de Diseño de la Universidad Politécnica de Madrid. "Me interesa mucho lo que tiene que ver con la cultura juvenil, con lo underground, con cómo se pintan, se visten, lo que hacen, cómo se divierten. La colección habla mucho de eso".

LA FUNCIÓN DEL DISEÑADOR ES SOFISTICAR LA REALIDAD

Para Locking la función del diseñador es "sofisticar" la realidad. "Cada diseñador tiene una realidad diferente y beben de fuentes diferentes". En su caso, busca la "excelencia en el work style o street style, y la cultura juvenil que veo en mis viajes, cuando voy a Londres o a BerlÍn, y lo llevo a un prêt-à-porter medio alto, un demi -couture".

COLECCIÓN PRIMAVERA/VERANO 2020

Se llama 'A short story of weird girls'. "Es una colección para mujeres que sentimos que no formamos parte de lo que la sociedad tiene como códigos, las que de jovencitas nos hemos sentido un poco raras. Son aquellas cosas que cuando eres jovencita intentas esconder, pero que cuando maduras, te diferencian del resto".

La perfección es aburrida

En este sentido recuerda a Miuccia Prada quien afirmaba que "la perfección es aburrida". "En la perfección no hay descubrimiento. No hay más allá, a mí me interesa la gente que no es perfecta a nivel estético. Siempre he tenido predilección por las modelos con orejas de soplillo o nariz grande".

Los tejidos de esta colección mezclan lo clásico con lo contemporáneo, colores metalizados y una parte de sastrería con rayas de efecto degradado. Y muchos volantes.

