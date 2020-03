El coronavirus golpea la industria de la moda: "Hay diseñadores que ya se plantean vender de otra manera"

No es el lado más 'cool' de la actualidad, pero o sí el más actual. El tema que nos ocupa y nos preocupa, el coronavirus que afecta en todos los ámbitos y, como no podría ser de otra manera, también al mundo de la moda. Desfiles cancelados, pospuestos o a puerta cerrada y firmas que estudian trasladar de China a otros países su producción a medida que el número de afectados aumenta y se expande.

El coronavirus ha supuesto un duro golpe a la industria textil de varios países del sudeste asiático, donde las pérdidas en el sector se cuentan en millones de dólares. El impacto en la región se debe principalmente al desabastecimiento de materias primas.

DESFILES CANCELADOS

Hace un par de semanas, en plena "fashionweek" parisina los efectos del coronavirus se empezaron a hacer notar. La temperatura subía en firmas como Chanel que ya entonces decidió que suspendía su desfile previsto en China para el mes de mayo y que ha trasladado a Londres.

Un ejemplo que, sin cesar, han ido asumiendo otras firmas y que en Italia llevó a Armani a celebrar su desfile a puerta cerrada, y hace una semana decidió cerrar todas sus fábricas en Italia.

Ahora es el "retail" el que se resiente. La precaución en un sector siempre en constante movimiento en el que diseñadores, modelos, proveedores y periodistas encadenan un viaje con otro no está de más.

La firma italiana Gucci ha cancelado hace una semana el desfile que tenía previsto en San Francisco para el mes de mayo. "En este momento nuestros pensamientos están con todos los afectados", han comentado desde la firma.

Las cancelaciones de actos en Madrid vinculados al mundo de la moda, la belleza y la decoración se acumulan sin cesar. Las presentaciones de nuevas colecciones o perfumes se han pospuesto "sine die", así como el primer desfile de "Victoria" de Vicky Martín Berrocal en la capital.

El gigante de la moda española Inditex activó un protocolo al inicio de la crisis sanitaria, que consistía en restringir los viajes de sus empleados.

La vinculación a China en ese país de las grandes empresas de la moda ha creado un panorama incierto en el sector. El freno en la producción de las fábricas pone en riesgo las campañas de primavera-verano y otoño-invierno.

Pepa Bueno, directora ejecutiva de ACME (Asociación de Creadores de Moda de España), que ha estado presente en la Paris Fashion Week explica en COPE Cool que todo "estaba repleto de carteles de 'por favor no se abracen, no se toquen, no se den la mano". "Era una sensación rara, coincidir con gente con la que tienes trato y no tener contacto físico".

Era una sensación rara, coincidir con gente con la que tienes trato y no tener contacto físico

"Durante la Semana de la Moda, encontrar una mesa en un restaurante siempre era un infierno, en esta ocasión era muy fácil. También ha habido cancelaciones en hoteles durante la FW de París, donde normalmente no había nunca posibilidad de encontrar una plaza", explica Bueno.

El impacto va a ser muy grande en el sector

La moda "es uno de los sectores más afectados en mayor o menor manera, el impacto va a ser muy grande en el sector", reconoce. "En la distribución en las grandes empresas, está afectando porque no le llegan parte de los componentes de China".

La gente, señala "tiene incluso miedo de ir al punto de venta, a las tiendas, donde los productos están en contacto con más gente".

VENDER DE OTRA MANERA

Pepa Bueno advierte que algunos diseñadores se plantean ante la crisis del coronavirus "vender de otra manera, como por ejemplo enviar a los clientes que ya te conocen información detallada, vídeos de los productos, comprar a distancia".

"Se vive con mucha preocupación"

PRODUCCIÓN EN EUROPA

Podría ser también "que la producción se acercara a Europa (en Marruecos por ejemplo), que se haga en la misma Europa, con lo que, a lo talleres en España podrían verse afectados positivamente, porque les llegue más trabajo".

¿Quieres saber más? No te pierdas la entrevista en el podcast de COPE Cool

Síguenos en cope.es/cope cool o en Instagram @COPECOOL

¿Qué es COPE COOL?

Es un escaparate donde te mostramos las tendencias de moda, belleza, decoración y en general todo aquello que aporta un plus de felicidad a tu día a día.

En este PODCAST te contamos el lado más 'cool' de la actualidad con entrevistas a primeras figuras que te cuentan cómo sacarte el máximo partido.

COPE Cool es un PODCAST que presentan María Bandera y Lola Pérez Collado con una periodicidad quincenal. ¡Te esperamos!

