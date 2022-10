Baby skin, la última moda en maquillaje para mostrar una ‘piel de bebé’

En el estreno de la nueva temporada de ‘COPE Cool’ seguimos hablando de las últimas tendencias que están causando sensación en maquillaje y moda. En esta ocasión hablamos del baby skin y para conocer en qué consiste hablamos con Jen Barreiro, maquilladora de moda.

En primer lugar conocemos qué es baby skiny qué es lo que lo hace especial frente a otros maquillajes que ya conocemos. Como nos explica Barreiro se trata de “una tendencia de maquillaje que se centra en la naturalidad. Mostrar una piel natural y una belleza en la que no se vea el maquillaje y se nos vea una cara saludable”. “Una tendencia que no se centra en el color porque al buscar ese aspecto de belleza, de buena cara, cuando te miren no sepan qué te has hecho porque muestras un aspecto muy saludable”, añade la maquilladora.

De ahí que también se le llame ‘piel de bebé’ porque se busca esa naturalidad, ese aspecto saludable que observamos en los bebés “más que centrarnos en utilizar menos maquillaje o colores neutros y dejar que la piel brille como si fuera la de un niño”.