The Drifters, Bryan Ferry y Paul Carrack en 'Radio Carlitos Deluxe'

Nueva entrega de 'Radio Carlitos Deluxe', la selecta lista de música de Carlos Herrera con la que cada semana hace disfrutar a la audiencia de la Cadena COPE en las madrugadas del sábado al domingo entre la 1.00 y las 2.00 horas.



Otro sábado en el que Herrera viene con discos debajo del brazo para hacer las delicias de los oyentes de COPE y también de Rock FM, además puedes escuchar el podcast en COPE.es y en las principales plataformas digitales.



“El domingo pasado en Rock FM anduvimos ocultos porque escogíamos las mejores canciones de la historia del rock, y yo emito y elevó una protesta y una indignación personal. Entre las 10 primeras elegidas a pelo eh, a cuenta de las votaciones que ha habido, ¿cómo es posible que no estuviera el Born to Run de Bruce Springsteen? Pues no estaba. En fin, estas cosas pasan... Y para empezar este domingo os pincho a los The Drifters, qué es una banda que me he traído hoy para abrir esta noche, mediodía o cualquier hora en el podcast de Radio Carlitos edición Deluxe. He aquí a estos señores que pasean bajo el paseo marítimo”, ha comenzado diciendo Herrera para pinchar Under The Boardwalk, de The Drifters.



Luego ha querido seguir con un artista mítico e inigualable. ”Un programa, Radio Carlitos Deluxe, que ahora trae a un tipo elegante, único, distinguido y que hace lo que le da la gana porque ya tiene edad para eso. Es el señor Bryan Ferry”, ha elogiado el comunicador para presentar la canción Knockin' On Heaven's Door.



“He de decir que siento absoluta debilidad por Paul Carrack, que es artista favorito de este programa. Hoy traigo una joya”, ha dicho Herrera para presentar la canción The Living Years.



“Crowded House es una banda con el sonido clarísimamente de la mitad de los 80, venían de Australia (australianos y neozelandeses) y la verdad es que se trabajaron algún que otro éxito. Este fue un número uno, sobre todo en esa zona del mundo, pero llegó también a Europa. Entonces, en el mundo, en Europa esencialmente, funcionaba este tipo de música de ascendencia británica”, ha explicado el comunicador para poner la canción, Don't Dream It's Over.