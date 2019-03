The Doobie Brothers, Waterboys y Warren Zevon en 'Radio Carlitos Deluxe'

Nueva entrega de 'Radio Carlitos Deluxe', la selecta lista de música de Carlos Herrera con la que cada semana hace disfrutar a la audiencia de la Cadena COPE en las madrugadas del sábado al domingo entre la 1.00 y las 2.00 horas.



Herrera ha presentado una nueva edición de 'Radio Carlitos Deluxe' que empezó con la música de The Doobie Brothers, concretame con su canción 'Minute by minute', de la que el comunicador ha dicho que "es una verdadera joya, y que formaba parte de un disco que fue el más vendido de Estados Unidos durante cinco semanas".

En el programa de este 24 de marzo, también hubo sitio en Radio Carlitos Deluxe para que el comunicador repasara los mejores temas de los Waterboys, "unos británicos que, a principios de los 80, llegaron a mucha gente, transcurriendo entre el folk y el rock and roll, y de los cuales escuchar varios temas se hace más que recomendable". Temas como este 'Everybody takes a tumble'.

Otro destacado en la lista de reproducción de Herrera de este 24 de marzo ha sido Babyface con su canción 'Exceptional'. Un cantande del que Herrera ha dicho que "pasa con facilidad del 'rhythm and blues' al pop, demostrando ser un gran productor y un hombre elegantísimo".

"Artista de artistas. Sin gran trascendencia en los grandes circuitos, pero adorado por otros artistas importantes", así ha introducido Carlos Herrera a Warren Zevon, del que también dijo que "tenía golpes geniales". Entre otras, escuchamos la canción 'Werewolves of London'.

Llegando al fin del programa de este domingo, escuchamos al grupo 10CC y uno de sus temás más señeros. Se llamaba 'I am not in love' y sonaba así en el reproductor musical de Carlos Herrera.