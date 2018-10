Noche de rock en 'Radio Carlitos Deluxe'

Séptima entrega de 'Radio Carlitos Deluxe', la selecta setlist de Carlos Herrera con la que cada semana deleita a la audiencia de la Cadena COPE en las madrugadas del sábado al domingo entre las 1.00 y las 2.00 horas. "Un programa excelente, que está feo que yo lo diga, porque lo hago yo", ha dicho su presentador.

"Porque la pregunta es: ¿a quién no le conmueve este sujeto canadiense llamado Neil Young?", se ha preguntado Herrera para dar paso a este artista con su canción Over and over:

Así ha empezado 'Radio Carlitos Deluxe', para continuar con "un sonido directo al estómago" de una "banda simple, no son grandes instrumentistas" pero sí "eficaces como la madre que los parió". Se trata de Status Quo y su tema Gerdundula:

De "grupo impagable" ha calificado Herrera a Status Quo, en la misma línea que a los siguientes 'invitados' de la noche: Motorhead y Love Me Like A Reptile:

Algo más suaves que el sonido "siempre de carretera" de estos británicos han sonado sus compatriotas de Spandau Ballet, una banda que durante toda la década de los 80 "saldaba sus álbumes con discos de platino o de oro". Herrera ha pinchado su canción Only When You Leave Me:

De los ingleses de Spandau Ballet al escocés Rod Stewart, "magnífico e inconmensurable" en este Love Is:

Después de ese paseo musical por Gran Bretaña, Herrera ha cruzado el charco para rescatar el rock estadounidense de Mink Deville con su 'paseo español': Spanish Stroll.

¿Siguiente estación? Era irlandés, actor... Cantó "pocas cosas", recuerda Carlos Herrera, pero con alguna de ellas "se consagró", como este McArthur Park. Él es Richard Harris:

"Nada despreciable es todo lo que ha hecho a lo largo de su vida Mike Oldfield". Así ha dado paso a In Dulci Jubilo: