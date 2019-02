La cruel muerte del rey del soul, en 'Radio Carlitos Deluxe'

Es madrugada de domingo, y como siempre, a las 2.00 horas Carlos Herrera se pone al mando de su mesa de DJ para pinchar canciones de su discoteca particular. "Es el programa que he esperado toda la vida hacer, de hecho yo no quería otra cosa que venir a COPE para hacer 'Radio Carlitos Deluxe'", ha dicho el comunicador más valorado de las ondas españolas.

Herrera ha comenzado presentando un tema de Stevie Wonder llamado As, del doble disco Songs in the Key of Life (1976):

"Siempre te amaré porque el amor verdadero no pide nada", repasa Herrera, recordando la letra de esta pieza, "una poderosísima declaración de amor de Stevie Wonder en la plenitud de su vida". Una canción que no estaba llamada a ser de las más exitosas de este álbum, esa "cara B" que todos los trabajos discográficos tienen... Su siguiente invitado es Right Down The Line, de Gerry Raferty:

Herrera ha recordado que esta pieza tuvo "casi el mismo éxito" que su famosísimo Baker Street, pero "algunos no se acuerdan de este y otros muchos discos de Raferty".

Algo parecida con "la no demasiado larga pero sí intensa vida del que, junto a Otis Redding, llamaban el rey del soul": Sam Cooke:

"Fue un pionero" de este género, alguien que consiguió que "todo lo que hacía fuera muy influyente en el pop. A Otis Redding le pasó algo parecido. Esta -You Send Me- es la primera canción que hace. Murió acribillado a balazos por la recepcionista de un hotel que, o bien le confundió, o creyó que iba con malas intenciones. En aquel momento disparar a un negro era más sencillo quizá que más tarde. Nunca se aclaró bien la muerte de Sam Cooke", ha explicado Herrera.

