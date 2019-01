'Radio Carlitos Deluxe', el programa por el que, "en realidad", vino Herrera a COPE

"Es el programa que, en realidad, yo venía a hacer. Me ha costado conseguirlo, una vez conseguido ya no lo suelto. Lo que pasa es que ya aprovecharon" para que dirigiera también 'Herrera en COPE'. Así ha comenzado Carlos Herrera esta nueva edición de 'Radio Carlitos Deluxe', un espacio para "los que aman varias músicas".

"Con la yema de los dedos toca el piano Michael Feinstein", el primer invitado de Herrera a esta madrugada de domingo, con Once In A Lifetime:

"Un extraordinario pianista de bar" que acabó en Broadway, en Nueva York, como ha recordado el comunicador más valorado de la radio española.

A continuación, Herrera ha dado paso a un disco póstumo, el de Michael Jackson, del cual ha elegido la pista A Place With No Name:

Siguiente invitado sobre el particular escenario de 'Radio Carlitos Deluxe', Meat Loaf con una de esas canciones "que merecen no ser olvidadas":

"Fue la última canción que compuso para aquel álbum de 1977", ha rememorado Herrera, "un artista monumental, literalmente, con discos inolvidables".

Después de Meat Loaf, ha llegado Lionel Richie con You Are:

A ritmo de rythim and blues, con McFadden y Whitehead y su Ain't No Stoppin' Us Now, esta edición ha llegado a su ecuador:

"Dos negritos con todo el sabor de la música procedente de la Motown", ha explicado Herrera, antes de presentar el country de Kenny Rogers con Reuben James:

"¿Cómo se puede tener esta voz de 'viejote' y tener solo 19 años?", se pregunta Herrera sorbe su siguiente artista invitado: Jonny Lang, con Lie To Me:

Otro de los temas que Herrera ha pinchado en COPE esta madrugada de domingo es Matrimony, de Gilbert O'Sullivan: