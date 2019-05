Johnny Nash, John Lennon y Cat Stevens en 'Radio Carlitos Deluxe'

Nueva entrega de 'Radio Carlitos Deluxe', la selecta lista de música de Carlos Herrera con la que cada semana hace disfrutar a la audiencia de la Cadena COPE en las madrugadas del sábado al domingo entre la 1.00 y las 2.00 horas.

Herrera ha comenzado explicando que, entre otras cosas, vino a COPE para hacer programas como éste. Un programa donde "lo ve todo claro", y acto seguido ha sonado un gran tema: 'I can see clearly now', de Johnny Nash.

Más adelante, el comunicador reprodujo para todos los oyentes de COPE y Rock FM, un tema al que introdujo de la siguiente manera: "Sus autores estaban tan pasados de éxito, que se fueron a la India a meditar. Era una canción con la que John Lennon quería pedirle perdón por los celos a Yoko Ono". Los más avispados ya sabían de que tema se trataba. Él era: 'Jealous guy'.

Después sonó "una canción que cuenta la historia entre un padre que no entiende que un hijo quiera hacer su vida. Una época en la que la gente quería hacer su vida e irse en busca de aventuras". Así sonaba 'Father and son', de Cat Stevens.

Carlos Herrera ha presentado la siguiente canción tarareando su estribillo, muy movido y muy pegadizo. Todo un éxito de Captain & Tennille titulado 'Love will keep us together'.

Esta edición de 'Radio Carlitos Deluxe' fue llegando a su final, pero los grandes éxitos no dejaron de sonar en el reproductor de música de Carlos Herrera, que, antes de marcharse hasta la semana que viene, dejó otros temas como este maravilloso 'Sylvia's mother', de Dr. Hook & The Medicine Show. Esta canción sonaba así de bien, una tema de 1972...