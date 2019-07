George Harrison, Genesis y George Thorogood en 'Radio Carlitos Deluxe'

Nueva entrega de 'Radio Carlitos Deluxe', la selecta lista de música de Carlos Herrera con la que cada semana hace disfrutar a la audiencia de la Cadena COPE en las madrugadas del sábado al domingo entre la 1.00 y las 2.00 horas.

El comunicado ha comenzado la noche con “los compases de una pieza maravillosa” de George Harrison: All those Years Ago. “En la grabación participaron tanto Ringo Starr como Paul McCartney. Fue el florecer de Harrison cuando se separaron los Beatles. La gran paradoja es que, el que había estado más tapado teóricamente de todos ellos, después fue el que brilló con luz propia, y de qué manera. Hay muchas cosas que escuchar del amigo de George Harrison”, ha comenzado presentando Herrera.

“Escuchando dice la canción que, la verdad que marca un antes y un después en la historia de estos chicos, de Genesis, después de que Peter Gabriel ya no estuviera por la banda. Quien hubiese conocido antes a esta banda, a Génesis, difícilmente diría que he ellos son los mismos. La gente cambia y la gente es como es”, ha dicho Herrera para presentar a Genesis, con la canción No Reply.

“Siento verdadera debilidad por este grupo. Tiene mucho de “destroyer”, tiene todas las “performances” que hace George Thorogood, el blues y el rock. No tiene mucho misterio para él. No moviliza masas oceánicas como alguno de los artistas que esta noche desfilan por aquí, pero conviene tener el nombre bien apuntado porque todo lo que hace, es más o menos parecido. Popularizaron varias cosas que después emplearon muchas bandas de heavy metal como: Iron Maiden o Judas Priest. Por ejemplo, las guitarras gemelas”, ha recordado el comunicador para poner la canción Who do You Love, de George Thorogood.

“De todo un poco una noche de sábado, aquí en la radio, una noche de sábado aquí, en COPE, con Gladys Knight. ¿De quién es la armónica? Esa armónica suena diferente si la interpreta solo un señor, y más con esta canción”, ha dicho enigmático Herrera para poner todo un clásico: For Once In My Life, con Frank Sinatra, Gladys Knight y Stevie Wonder.