Florence and the Machine, Debby Boone o Charlie Rich en 'Radio Carlitos Deluxe'

Nueva entrega de 'Radio Carlitos Deluxe', la selecta lista de música de Carlos Herrera con la que cada semana hace disfrutar a la audiencia de la Cadena COPE en las madrugadas del sábado al domingo entre la 1.00 y las 2.00 horas.

Herrera ha presentado esta edición de 'Radio Carlitos Deluxe' en la que ha prometido pinchar cosas no tan sencillas de escuchar. “Cosas desconocidas porque hay que tener buena memoria para acordarse de todo... Además, de vez en cuando pego bandazos de música que voy escuchando por ahí. No solamente música de los 60-70-80 o parte de los 90. No, no, no, ahora mismo hay tipos y tipas haciendo música que valen la pena como Florence”, ha comentado el comunicador para dar paso al tema, Moderation.

“Lo que normalmente se conoce como música indie, es música alternativa, rock alternativo que como suele pasar con todo lo que es alternativo... cuando triunfa acaba siendo devorado por esa gran máquina que es el sistema musical y acaba siendo música comercial convencional”, ha analizado Herrera.

Seguido ha pasado a hacer sonar a Allen Stone y Jamie Lidell con esta bonita canción: Taste Of You. “Es música de sábado por la noche, este Allen, este muchacho que se crió con influencia del gospel familiar, pero que después descubre el blues. Además, tiene una gran conciencia social, no hay más que echar un vistazo a sus letras”, ha dicho el comunicador.

Tras esta canción, Herrera ha pasado a un tema número uno por excelencia, You light up my life, de Debby Boone. “Esta canción posiblemente fue la que durante más semanas, en la década de los 70, estuvo en el número uno”, ha recordado Herrera.

Y de un número uno ha querido pasar a otro artista muy conocido, Charlie Rich. “Este es un tema que te bendice el destino. Tú estás componiendo, tienes más o menos acierto, pero no te salen cosas y de repente, un día estás componiendo en casa con la guitarra, o estás en un autobús de línea, o estás en una playa tomándote un tequila y te viene la inspiración, y te sale una canción como esta”, ha explicado el comunicador para dar paso a The Most Beautiful Girl.

Herrera ha vuelto a traer un tema que puso el primer día. “El primer día que hicimos un programa pusimos a una señora llamada Melissa Manchester. ¿Quién se acuerda de Melissa Manchester? La misma gente que se acuerda de: Debby Boone o de Charlie Rich”, ha comentado Herrera para presentar a Melissa Manchester y su Midnight Blue.