Deep Purple, John Fogerty y Scorpions en 'Radio Carlitos Deluxe'

Nueva entrega de 'Radio Carlitos Deluxe', la selecta lista de música de Carlos Herrera con la que cada semana hace disfrutar a la audiencia de la Cadena COPE en las madrugadas del sábado al domingo entre la 1.00 y las 2.00 horas.

Otro sábado en el que Herrera viene con discos debajo del brazo para hacer las delicias de los oyentes de COPE y también de Rock FM, además puedes escuchar el podcast en COPE.es y en las principales plataformas digitales. Un espacio simplemente para escuchar música, para escuchar canciones, cosas que a lo mejor, a lo mejor hace mucho que no escuchas o que quizá posiblemente no has escuchado nunca.

”La verdad que 'Radio Carlitos Deluxe', efectivamente, se nos va de las manos porque el comité de selección de canciones donde analizamos puntualmente canción por canción durante horas de debate para saber si está a la altura, yo creo que se ha empleado a fondo esta semana para este programa de este sábado por la noche. Y es un buen momento para escuchar a los Purple”, ha explicado el comunicador para pinchar a Deep Purple, con su canción 'Woman From Tokyo'.

“Los Purple quizás fueron de los primeros grupos que marcharon actuar a Japón. Trabajaron en Japón y volvieron de Japón con un disco monumental para la historia de la música. Y ahora traigo a John Fogerty. Esto es lo que se llama propiamente 'El Rock del Pantano'”, ha presentado Herrera la canción de 'The Old Man Down The Road'.



“Este es un unplugged, un desconectado, desenchufado, que hicieron los alemanes de Scorpions, hace algunos años. Esos tíos llevan desde el año sesenta y cinco”, ha dicho enigmático Herrera para presentar la canción 'Still Loving You'.

“Mira ya que hablamos de Scorpions, estas últimas semanas hemos escuchado muchas cosas de eso que llamamos rock progresivo. Quizá, uno de los no lo números a los que se les adjudico esa etiqueta, pero uno de los primeros, fueron: Emerson, Lake & Palmer. Esto lo escribió Greg Lake cuando tenía doce años”, ha explicado el comunicador para poner la canción 'Lucky man'.