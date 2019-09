America, Bee Gees y The Alan Parsons Project en 'Radio Carlitos Deluxe'

Nueva entrega de 'Radio Carlitos Deluxe', la selecta lista de música de Carlos Herrera con la que cada semana hace disfrutar a la audiencia de la Cadena COPE en las madrugadas del sábado al domingo entre la 1.00 y las 2.00 horas.

El comunicador ha hecho un repaso a lo visto en las vacaciones. “Ahora este sábado y domingo comienzan con nuevos desafíos, con nuevas piezas. Lo bueno hacer un programa de música es que tienes tanta música... Y normalmente hay bastante buena, suficientemente buena como para hacer un programa de estas características. Tampoco querido inventar ahora mismo la radio de nuevo, ¿no? Pero aquí estamos como era de esperar, con un ramillete las mejores músicas de los últimos años y vamos a ver qué pongo primero...”, ha comenzado diciendo Herrera para pinchar You Can Do Magic, de America.

Luego ha querido seguir con los Bee Gees y su tema, Massachusetts. “Fijaos bien, ¿se puede componer una canción dedicada a Massachusetts sin haber ido jamás a Massachusetts?”, ha preguntado el comunicador para presentarla.

“Bueno sería ahora darse un paseo por los estudios londinenses en los que un ingeniero, productor, compositor y músico aceptable creó un proyecto ciertamente exitoso”, ha dicho Herrera para presentar The Alan Parsons Project y la canción, Don't Answer Me.

“Sonido es muy peculiares en este programa, Radio Carlitos Deluxe, en Rock FM y en COPE, para escuchar a gente como este Chris de Burgh”, ha explicado el comunicador para poner la canción, Missing You.

“Sonido elegante, sonido que se puede acariciar con la yema de los dedos. Hay que prestar atención a la obra menor de algunos grandes artistas. En esa obra menor encuentras cosas fantásticas como esta ”, ha dicho con gusto Herrera para poner a la Electric Light Orchestra y la canción Confusion.