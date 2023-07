Aurelio, jefe de la investigación del caso del 'asesino de la baraja', habla de los crímenes por primera vez

Alfredo Galán Sotillo, más conocido como el asesino de la baraja, lleva 20 años en la cárcel por los crímenes que cometió. En cinco años saldrá de la cárcel. ¿Está preparado para vivir en sociedad? ¿Qué ha pasado con los supervivientes 20 años después? ¿Cómo fue la investigación policial?

Son algunas de las preguntas que responde '161 días de 2003: la búsqueda del Asesino de la Baraja'. Un reportaje original de COPE que relata los cinco crímenes que cometió Alfredo Galán, cómo eran los escenarios y los elementos clave para la policía. Silvia Martínez y Álvaro García conducen un relato en el que se analiza en profundidad su informe psicológico, un documento que incluye los principales rasgos de la personalidad de uno de los asesinos en serie más conocidos de nuestro país y se plantean las dudas del caso, que desmienten punto por punto los agentes responsables de la instrucción. Escucha aquí el podcast completo:

Audio





El encargado de la investigación del caso habla por primera vez en COPE

Aurelio de la Fuente, jefe de la sección de homicidios de la Policía Nacional de Madrid, fue la persona que dirigió la investigación del caso y nunca antes había hablado sobre estos crímenes en un medio de comunicación. Este caso, que fue tan mediático, no está exento de polémica.

La superviviente del tercer crimen, Teresa, propietaria del Bar Rojas en Alcalá de Henares, identificó en una rueda de reconocimiento al que ella consideraba el atacante, pero no era Alfredo Galán. En aquel momento se desconocía quién era el autor de los hechos y, este hombre, fue detenido tres días antes de las elecciones autonómicas en España, a pesar de que su perfil no acababa de encajar para los investigadores. ¿Había prisa por encontrar al asesino debido a la presión mediática? Aurelio asegura que no: “Yo, directamente, no recibí ninguna presión, ni transmití a las personas que estaban a mi cargo”, sostiene. Finalmente, este hombre queda en libertad tras 18 días.

Lo cierto es que las autoridades no consiguieron dar con él. Fue el propio asesino, Alfredo Galán Sotillo, el que se presenta en estado de embriaguez en una comisaría para confesar los hechos. Poco se sabe de la vida en prisión del asesino de la baraja. No ha contestado a las cartas que le han mandado algunas víctimas y tampoco quiere atender a entrevistas. El juez le impuso 142 años de pena, pero solo cumplirá un máximo de 25, tal y como establece la ley. En cinco años Alfredo Galán saldrá a la calle: “Es claro que esta persona, no sabemos por qué, dejó de matar. Igual se dio un descanso”, apunta Aurelio.

Las dudas de Sonia sobre el asesinato de su padre

Sonia Ledesma, hija de la primera víctima, todavía no ha conseguido pasar el duelo y sigue en tratamiento psiquiátrico veinte años después. Sonia tiene 29 años cuando muere su padre, Juan Francisco Ledesma. Esa mañana sale corriendo del trabajo al recibir la llamada de la mujer de su padre. Recuerda ese momento como una pesadilla. Cada 24 de enero es como revivirlo todo: “Solo he pasado por allí tres veces y no puedo estar allí, es algo que me supera. Me acuerdo mucho de mi padre”.

20 años después de que se haya cerrado el caso, Sonia considera que todavía hay cabos sueltos. Para ella, Alfredo Galán no actuó solo. Por lo menos, en el caso de su padre: “En el momento en el que yo considere que se ha hecho justicia, podré cerrarlo, pero yo no he pasado es duelo. El proceso judicial fue seguir el guion que se había montado, un juicio guionizado totalmente”.

Sonia no cree la versión oficial del caso por una serie de elementos que tienen que ver con la escena del crimen de su padre, en la calle Alonso Cano. En primer lugar, Sonia sostiene que “Alfredo Galán declara que mi padre era más alto que él y que iba vestido con un mono azul. No da más pistas y mi padre era más bajo que él y sí, llevaba un mono azul, pero tenía una cazadora negra puesta”. Por su parte, Aurelio explica que “coinciden los datos que aporta cuando se presenta voluntariamente, coincide la ropa de trabajo de un conserje”.

El segundo elemento son unas gafas. “Llevaba unas gafas que aparecieron en la escena del crimen, además muy colocadas encima de una silla. Le faltaba un cristal que es por donde salió el disparo y él no indica todo esto. Si tan de cerca le tuvo, tuvo que haber visto las gafas”, apunta Sonia. Aurelio detalla que “uno de los cristales sí que estaba roto, que fue por el que causó un orificio de salida por el ojo. Si esta situación fue manipulada por el presunto autor de los hechos, no reveló ninguna huella y por esta razón se dedujo que el autor podría llevar guantes”.

Según cuenta Sonia, en la autopsia se refleja que su padre tenía los puños amoratados y una serie de heridas en la cara, de lo que extrae que su padre “se tuvo que defender y muy sumiso no fue”. Alfredo Galán relata los hechos de forma diferente, contando que entró, le hizo arrodillarse y le disparó directamente. “Las incongruencias pueden obedecer al impacto de la posible arma de fuego que puede no quedar en el orificio de entrada y salida que tenga la víctima, sino que se producen unos daños en el entorno del cráneo. Es evidente que, para que se ponga de rodillas, puede haber forzado la situación el presunto autor de los hechos”, advierte Aurelio.

Por último, Sonia recuerda que se encontró una colilla pisada en la cocina que “nunca se ha sabido de quién era porque Alfredo Galán no fumaba”. Ante esto, Aurelio responde que “la persona que consumió esa colilla no intervino en los hechos. Fue recogida y no hay coincidencias con Alfredo Galán ni otras personas del entorno de la víctima”.