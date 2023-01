La sorpresa que se llevó Antonio, el zapatero de Benedicto XVI, el día de su 50 cumpleaños: "Aún me emociono"

Antonio, el que fuera zapatero de Benedicto XVI en Roma, ha contado la sorpresa que se llevó el día que cumplió 50 años y que aún le hace emocionarse a día de hoy. Lo ha hecho en el cuarto episodio de 'Benedicto XVI: El Papa de la Tormenta', un podcast original de COPE dirigido por Israel Remuiñán en el que se repasan momentos claves de la vida del Pontífice, fallecido el pasado 31 de diciembre, y contado a través de seis capítulos, disponible en todas las plataformas.

Concretamente, en este episodio 4 se cuentan momentos como la llegada del Papa a la ciudad de Madrid para las Jornadas Mundiales de la Juventud y cómo una tormenta terminó robándole el protagonismo. Además, el arzobispo de Santiago relata cómo fueron los contactos y cómo se gestó la llegada de Su Santidad a la ciudad gallega, además, de las diferentes polémicas a las que tuvo que hacer frente Benedicto XVI en sus primeros años. Escúchalo todo en el siguiente audio.

Audio









Antonio, el zapatero de Benedicto XVI en Roma



Pero nos centramos concretamente en un establecimiento a apenas unos metros de la ciudad del Vaticano: Una zapatería escondida en las calles empedradas del Borgo, a dos pasos de la Plaza de San Pedro, ahí está el negocio de Antonio, de origen peruano, y aún recuerda la primera emoción al ver a Benedicto con sus zapatos en televisión

“Es una cosa increíble, porque cuando uno ve su trabajo que se lo pone su Santidad y ves que camina en la televisión...”, explica el propio zapatero en el podcast original de COPE. Y es que se conocen desde que era el cardenal Ratzinger y, con los años, se vieron en varias ocasiones y Antonio lo sentía como un padre.









La sorpresa del zapatero el día de su cumpleaños



Pero el día del 50 cumpleaños de Antonio tuvo, como siempre, que abrir su zapatería y nadie la había felicitado en todo el día, hasta que le dan un avise. Ese día se terminaría llevando una de las mayores sorpresas de su vida, una que todavía le hace emocionarse cuando lo recuerda en COPE.

“Es una alegría inmensa que sólo un padre puede hacer eso”, relata. “Estaba yo trabajando el día de mi cumpleaños y nadie me había felicitado a las 10 de la mañana, y de repente me llaman y me dicen que están enviando un pago de Su Santidad, un regalo por mis 50 años. Cuando vi parar el carro y me dicen “de Su Santidad” me quedé...”, en ese momento el propio Antonio tiene que detener la narración porque la emoción no le deja continuar. Finalmente, consigue recomponerse y sigue: “Es una cosa, una emoción, dije “gracias”, no podía creerlo”.

“Yo lo conocía ya cuando era cardenal, venía ya aquí, y luego siendo Papa, ha sido como un padre para mí, se lo agradezco tanto, no sé qué decir, sólo darle las gracias”, concluye el dueño de la zapatería romana.









Benedicto XVI: El silencio en el barro



Benedicto XVI tuvo que enfrentarse a grandes tormentas a lo largo de su pontificado, desde la traición de uno de sus hombres de confianza hasta la lucha contra los abusos sexuales en el seno de la Iglesia. Encaró todas con paciencia y tomó decisiones valientes. Pero hubo una tormenta que pasó a la historia y sucedió en Madrid en 2011.