El accidente en México que provocó que Benedicto XVI tomase la decisión definitiva de renunciar como Papa

El 28 de febrero de 2013 el Papa Benedicto XVI renunció como Sumo Pontífice tras ocho años de papado, dejando lugar a Francisco. Mucho se ha escrito desde entonces y, ahora, casi 10 años después y tras el funeral celebrado esta semana en el Vaticano, en COPE repasamos todos los condicionantes alrededor de la histórica decisión que tomó Joseph Ratzinger. Concretamente, un viaje a México en 2012 y el accidente que ocurrió durante el mismo y que fue determinante para que concluyese el período de Benedicto como sucesor de San Pedro.

Un episodio que cuenta la corresponsal de Televisa en el Vaticano, Valentina Alazraki, a través del quinto capítulo de 'Benedicto XVI: El Papa de la Tormenta', un podcast original de COPE y que, a través de 6 entregas, relata todos los momentos claves en la vida de Su Santidad. Narrado por Israel Remuiñán y con testimonios de figuras como el cardenal Rouco Varela, en este episodio repasamos todo lo que implicó la renuncia de Ratzinger y el mítico momento con el helicóptero. Escúchalo en el siguiente audio.

Audio









28 de febrero de 2013. El Papa Benedicto XVI abandona el Vaticano en helicóptero y deja otra imagen para el recuerdo. Es el primer pontífice que renuncia en casi seis siglos. ¿Cómo vivió sus últimos días? ¿Cómo fue su relación con el Papa Francisco?





El accidente en México que concienció al Papa



Valentina Alazraki, corresponsal de Televisa en el Vaticano, cuenta cómo el viaje en 2012 de Benedicto XVI a México fue clave en terminar de decidirse por renunciar como Sumo Pontífice. “Empezó a pensar en su renuncia durante el viaje a México porque, en el penúltimo día, el día antes de salir para Roma, se cayó en el baño una noche”. Un accidente que al principio se trató de ocultar pero que pesó en la conciencia de Ratzinger: “Lo encontraron con una herida con mucha sangre, las monjas tuvieron que cambiar todas las sábanas para que nadie se enterara”.

Así, Gian Maria Vian, editor jefe de L'Osservatore Romano entonces, subraya cómo una simple caída impactó lo suficiente en la mente del Papa para terminar de decidir que sus días en el Vaticano estaban llegando a su fin. “Fue ahí que el Papa se dio cuenta, porque se estaban preparando las Jornadas Mundiales de Brasil y pensó que no podía, le costó un mes recuperarse de ese viaje”.









La JMJ de Brasil, fundamental en la renuncia

Por su parte, el cardenal Rouco Varela, cardenal español y amigo de Ratzinger, explica en COPE la importancia que tenían las Jornadas Mundiales de la Juventud y cómo la posibilidad de no estar en plena forma física fueron cruciales para la decisión de Benedicto XVI: “En verano de 2013 estaba prevista la JMJ en Brasil y estas sin Papa no se explican, no tienen sentido”, apunta en el podcast original de COPE. “Y, desde el punto de vista de la salud, no podía estar en la JMJ, pero pensó renunciar para que hubiese un Papa en las condiciones físicas para presidir las Jornadas”, concluye.