Varios países de Europea plantean una nueva fecha para prohibir la venta de coches gasolina o diésel

Como cada miércoles, Alfonso García, nuestro experto en motor, ha regresado a ' Poniendo las calles ' para explicar las principales novedades del mundo del motor. En este sentido, 'motorman' ha actualizado una información de la que se habló hace unas semanas en este mismo espacio, y que tenía que ver con la fecha en la que Europa quiere dejar de vender coches de combustión.





Ahora, varios países quieren conseguir una prórroga para que esa medida entra en vigor, alegando diferentes puntos que el mismo Alfonso García ha explicado este miércoles a Carlos Moreno 'El Pulpo' : "Han sido cinco países: Italia, Portugal, Eslovaquia, Bulgaria y Rumanía han pedido una moratoria hasta 2040, no hasta 2035. Estos cinco países piden distinguir entre la realidad económica y social de cada territorio y argumentan la escasez de infraestructuras que hace inviable cumplir los objetivos europeos previstos para 2035".

"Además, estos países, piden que se distinga entre vehículos comerciales y turismos, fijando la reducción de emisiones para los primeros en el 80% para 2035. Sobre todo ante la escasez de cargadores, a la que se aferran estos países. Por ejemplo el caso de Italia es llamativo: es el quinto países de Europa con más cargadores, 24.000, casi 10.000 más que los que tiene España, que, por cierto, votó a favor de la prohibición de la venta de coches nuevos de combustión en 2035", señalaba Alfonso García.

Tiempo para el motor en 'Poniendo las calles'

Alfonso García respondió a la duda de un oyente, relacionada con el embrague y con qué debía hacer para que este durase más.

