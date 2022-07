Sofía Ellar, en 'Poniendo las Calles': "Soy muy fan del concepto de disco y eso no se puede abandonar"

Si hay algo que a una persona le puede ayudar a sentirse libre es la música. Una canción nos puede ayudar a evadirnos y viajar por historias que son parecidas a las que hemos vivido o que nos gustaría vivir. Todos en alguna ocasión nos hemos apropiado de un tema como si hubiera sido escrito para nosotros. Esa es la gran magia de una canción, la parte emocional que nos hace sentir. Hoy nos visita y ayuda a poner las calles una mujer que podría ser la letra, pero que se ha convertido en argumento de nuestras huidas. Desde hace unos años, y eso que es muy joven, Sofia Ellar decidió que la música iba a ser su aventura de vida. Tiene una de esas voces que levantan la mano, dos álbumes en el mercado, y un nuevo proyecto que invita a la libertad y del cual ya conocemos tres canciones. Septiembre es el mes programado para conocer el trabajo entero, pero como está de gira este verano y está subiendo al escenario su repertorio habitual con estos nuevos temas le hemos pedido que venga al estudio y nos cuente cuánto de Libre se siente.

Sofía Ellar presenta su nuevo disco, 'Libre'

Para romper el hielo, la artista ha explicado la razón de ser de su nuevo álbum y por qué es importante interiorizar el concepto del título del mismo: "Es el tercer disco y el número tres es mi favorito también. 'Libre' cuenta una historia como todos los discos, además yo soy muy fan del concepto del disco y no se puede abandonar eso. Representa las distintas etapas por las que he ido pasando y creo que es importante también un llamamiento a consumir el disco en el orden en el que se ha escrito. Vamos a ver las distintas etapas por las que he ido pasando. Me siento más libre que nunca, liberada".

Sofía Ellar también ha aprovechado para sincerarse y contar algunos de los momentos más complicados y emotivos que ha vivido mientras grababa el disco: "De este anime tan oscuro que he tenido he sacado tantas lecciones... Todo el mundo puede caer y tener un momento de estar perdido por la pandemia, la pérdida de un ser querido, una ruptura... Eso está bien, pero tenemos que saber que tenemos el deber de levantarnos. En el disco un par de canciones en concreto van anunciando que vamos a romper y me rompo. Una canción la tuve que cantar en dos tomas, no podía levantarme de la cama ese día y recuerdo el ambiente en el estudio. Nadie sacaba un móvil, las caras eran cromos y yo estaba llorando. Y me dijeron que me fuera a mi casa y que no iba a volver a grabar la canción nunca más. Cuánta verdad hay detrás de los discos, en este hay mucha".

Además, la cantante ha expresado que no concibe la vida sin música en cada segundo de su vida: "Yo es que no puedo estar sin música. En la ducha y en el coche cuando no la tengo y estoy en silencio me extraño. La música sí es medicina natural. Entonces vamos a agarrarnos a las canciones y a las verdades que hay detrás de ellas porque la vida es muy larga y las canciones son infinitas".