Rafa Rodrigo, sobre la frustración: “Lo importante es centrarse en el proceso y no en el resultado”

Seguramente muchas veces te has obsesionado con conseguir algo y cuando no ha sido posible, te has frustrado y te has sentido decepcionado. Por eso, este miércoles, nuestro coach personal Rafa Rodrigo nos habló sobre ello. Sobre cómo aprender a disfrutar del camino y no de la meta.

“Ponerse plazos es fundamental para tener un objetivo a la vista”, aseguró Rodrigo, que hizo hincapié en la necesidad de “ir apuntando los pequeños logros y las principales dificultades que encontramos en el proceso”.

Sobre nuestro coach

¡Hola! Soy Rafa Rodrigo, Coach Personal y Ejecutivo certificado por ICF. Durante años busqué la perfección en cada una de las áreas de mi vida. Por mucho que tuviese, nunca conseguía ser feliz. Nada me resultaba lo suficientemente bueno para poder vivir “en paz”. Fue entonces cuando llegó a mi vida el Coaching. Hasta entonces, había ido al psicólogo, al psiquiatra (llegué incluso a medicarme), pero fue como cliente de un proceso de Coaching cuando descubrí que el problema no estaba en el QUÉ vivía, sino el modo en CÓMO lo hacía.

Trabajo con herramientas de todo tipo en sesiones Online y/o Presenciales, tanto de Coaching Ejecutivo como Coaching Personal, permitiendo que sea el cliente quien tome responsabilidad de sus acciones y consiga lograr sus objetivos con una gran transformación personal en el camino. Como periodista ofrezco servicios de Mentoring en Comunicación para personas que quieren mejorar sus habilidades en este área; aquellos que preparan conversaciones difíciles, están en búsqueda de empleo, se preparan oposiciones o ejercen de líderes de equipo… entre otros. Como divulgador y comunicador colaboro en radio y televisión, tengo un podcast, creo contenido digital para redes sociales… Todo ello con el objetivo de aportar valor en materia de Coaching y ser de utilidad para aquellas personas que se acercan a esta disciplina con ganas de seguir creciendo. Puedes seguirme la pista y ver los talleres, conferencias, colaboraciones que ofrezco en el apartado “Eventos“

Donde puedo contactar con él

Si alguien necesita una ayuda más personaliza puede contactar contigo en tu página web; rafarodrigocoach.com, donde además ofrece una primera sesión gratuita.