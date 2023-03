El particular castigo de un padre a su hijo que se hace viral en redes: "Como un videojuego"

Una historia nos llega a 'Poniendo las Calles' desde China donde un hombre pilló a su hijo de madrugada jugando a un videojuego y claro, al papá, parece ser, que no le sentó muy bien. En estos casos, casi todos los padres tenemos claro lo que haríamos. El castigo sería algo así como, apaga la consola, métete ahora mismo en la cama y tienes prohibido volver a jugar, no sé, durante un mes. Pero este padre chino le ha castigado al revés de lo que suele ser habitual: obligándolo a jugar. Ya sabes que la tortura es lo que tiene, que terminas cantando como un pajarito.

El padre sacó al niño de 11 años de la cama, que es donde estaba jugando al videojuego, lo llevó al salón y le dijo que no podía dejar de jugar hasta que él se lo dijera. De hecho, no es broma. A las 12 horas de comenzar el castigo, el menor estaba exhausto y se quedó medio dormido. Casi se cayó de la silla dónde le habían sentado, pero fue despertado por su padre, quién le obligó a seguir jugando. Quizás un poco exagerado esto que te cuenta 'Poniendo las Calles'. Cinco horas después, cuando ya sumaba 17, este hombre liberó a su hijo, finalmente quién lloró perdiendo perdón.

Según un video compartido en la red social china Douyin, su progenitor se dedicó a mantenerlo despierto con la intención de que siguiera jugando. "Bueno, tuve que despertarlo varias veces, pero de todas maneras lo iba a tener jugando durante todo el día. Desde la 1 de la mañana hasta las 6 de la tarde. En total, jugó por unas 17 horas", explica en el relato que recoge 'Poniendo las Calles'. Este accedió a las súplicas de su hijo para parar de jugar, no sin antes hacer que su hijo escribiera una carta contando toda la situación.

La carta

"Mi papá me descubrió desobedeciéndolo con el celular, así que me castigó. No solo me dejó jugar más que lo suficiente, sino que ahora debo jugar hasta vomitar", escribió. Esta medida generó una agria polémica en redes sociales, pues este tipo de castigo resultó una tortura para un niño de tan solo 11 años. Sin embargo, a pesar del nivel de crueldad, queda claro que no volverá a desobedecer a su padre para jugar más tiempo del que corresponde, por lo que el pequeño contó en la misiva que ya conoce todo el mundo.

Tales han sido las críticas que el progenitor continuó la serie de vídeos con un tercero que dedicó a explicar que se trató de una situación excepcional y que no sugería a nadie seguir su ejemplo. En China siguen combatiendo el acceso a los videojuegos entre los menores de edad, y algunos padres recurren a lecciones ejemplarizantes. La adicción es un problema en el país y hay un límite horario vigente desde septiembre de 2021 para el disfrute de esta actividad entre los menores de edad. Solo se les permite jugar en línea de 20 a 21 horas, y solo los fines de semana durante los períodos escolares.