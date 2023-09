Dos estilos y épocas distintas se unen para hacer música: "Quería que me ayudara Pablo Alborán"

Marc Seguí, nació en Palma, donde vivió su juventud. Tras dejar los estudios, trabajó en un restaurante de la ciudad, en uno de Londres y por último en un almacén de Inditex. Marc se empezó a dedicar a la música desde hace unos años pero en 2019 empezó a producir con la canción «Si nos vamos», y se convirtió en una de las más escuchadas de España.

Uno de los poderes que tiene la música es su capacidad para emocionarnos y eso ha debido pasar con los seguidores de Marc Seguí y Pablo Alborán, dos cantantes que juntan talentos y hacen una canción que se llama 'Mariposas'.

Marc Seguí ha estado con Beatriz Calderón en 'Poniendo Las Calles' para hablar de su nueva canción y sus proyectos. Además de recordar sus éxitos.

Audio





"Empecé a hacer la canción por mi lado y al escuchar el estribillo quería que Pablo me hiciese el estribillo y me dijo que sí. Hemos unidos los dos mundos y ha salido esta maravilla de canción", así lo ha afirmado el cantante en 'Poniendo las Calles'.

A Marc Seguí no solo le gusta la música, la ropa es uno de sus hobbies

Antes de llegar a la música, el cantante trabajó en Inditex y eso le hizo enamorarse de la moda. Con su ropa transmite mucho y le encanta la moda porque dice que puede expresarse y ser él mismo.

"Me encantaba hacer música pero nunca pensé en dedicarme a ello, lo veía imposible, en 2019 tras subir a twitter un vídeo mío cantando se viralizó y empezaron a llamar las discográficas y decidí dejar el trabajo y dedicarme al completo a la música", así lo ha contado Marc Seguí en 'Poniendo Las Calles'.

"Me definiría como un chaval de 25 de Mallorca, vivo esto con mucha ilusión, vivo de la música y estoy muy feliz de estar viviendo esto. Yo ya vivía muy rodeado de música, hay un vídeo mío de pequeño que mi madre para que yo me levantara me ponía la canción de 'Azul' y yo iba por la casa cantándola", así lo cuenta en 'Poniendo Las Calles Marc Seguí'.

Al cantante le gusta componer canciones sobre cosas que ha vivido en la vida, dice que es más fácil pero también ha escrito cosas que le ha pasado a él, a algún amigo o a su madre. Su madre es su persona favorita y sin ella dice, no sería nadie.

Manolo Lama y Juanma Castaño homenajean a Pepe Domingo Castaño horas después de su muerte