Miss Caffeína, en Poniendo las Calles: "Hay que dar los besos que se debían y los que no hace falta, también"

Una de las enseñanzas que nos ha dejado la pandemia del coronavirus es que en la vida hay que aprovechar los momentos. Y es que después de lo vivido es fácil entender que la música surgió para acompañarnos en todas nuestras emociones. Hoy nos ayudan a Poner las CallesMiss Caffeina. Acaban de publicar un EP que podría ser la frase de una película de Arnold Schwarzenegger. Shanghái Baby y en cinco canciones nos demuestran que vivir es enamorarse, decepcionarse y en ocasiones también gritar. Alberto Jiménez, Sergio Sastre y Antonio Poza se esconden detrás de ese nombre tan peculiar.

Su último trabajo está ya en las estanterías de las tiendas de discos. ¿Dónde se localiza? “Yo creo que estaría en pop nacional, o en necesidades catárticas”- asegura uno de sus intérpretes. Un disco que nace de la necesidad de sacar estas canciones, de forma fácil y rápida, pensadas para el EP. “Estábamos más presentes que nunca, porque además queríamos enseñar a la gente lo que teníamos en la cabeza muy poco después de sacar el disco anterior.”

Un proceso en el que se ha combinado diversión, con comunicación e intención, el éxito de su nuevo EP. La idea principal es que todos los que escuchen sus canciones las reciban de forma directa y les apetezca escucharlo, transmitiéndoles la energía que muestran ellos en las canciones.

Un disco que nace con la necesidad de curar, de tapar cicatrices, como la que llevamos puestas todos por el confinamiento. “Yo creo que a veces ese tatuaje que te pones encima de una cicatriz te recuerda lo que hay debajo, otras veces te lo despista, pero la muisica es un buen salvador de todo” - reconoce Alberto. Es una buena forma de salvar, incluso, una época.

Una de sus canciones titulada Fade Out, habla sobre los finales de una relación, en ciertos momentos bruscos. En la vida hay mucho Fade out, y no solo en las canciones. En la gastronomía, en una despedida, en una película. Si una historia tiene que terminar bien, que termine bien, pero que termine siempre de frente, que es lo más deseable. “A la vez que escribes cosas, también te planteas si tu lo has hecho alguna vez y seguro que todos hemos hecho de todo alguna vez” - apuntala Antonio.

Es dificil conocer el motivo por el que una pareja pasa de ser inseparables a completos desconocidos, pero si que existen circustancias para que esto pase. Sergio fue el escritor de la canción que refleja este tema: "Cuando tú evolucionas de una manera y la otra persona evoluciona de otra, tanto en amistad como pareja, y os convertis en otras personas diferentes que no se han hilado, puedes no llegar a reconocer a la otra persona, al igual que esa persona puede no reconocerte a ti."

"Tampoco puedes enseñar a la gente a desconfiar, a no dar todo en una relación, por el si acaso pasa algo, pero hay que estar preparados, que te hablen, que te instruyan a como gestionar tus emociones en según que casos."





Un EP de Miss Caffeína, en el que las canciones necesitan de mucha energía para despegarlo en directo, directos que ya han vivido y los cuales han sido una total sorpresa. "Empezamos a tocar Para Toda La Vida y la respuesta fue muy guay, la energía con el público. Está funcionando muy bien y no siempre pasa." Temas que le someten a un duro desgaste.Uno de ellos reconoce incluso la gran dificultad de cantarlas en directo por el tono, el ritmo o la melodía. "La adrenalina que se crea en un concierto te hace tirar con todo y cantas las canciones como nunca las habías cantado. Es otro rollo, es diferente."

Otra de sus canciones menciona que un beso puede mover el suelo, que un beso pueda conseguir algo tan vertiginoso. El beso recuerda a esas medidas anti covid, de las que ellos ya se han puesto al día: "Hay que dar los besos que se debían y los que no hace falta, también. Los humanos estamos hechos para querernos y este momento es precioso".