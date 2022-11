Manuel, un transportista que expone la fractura en el sector ante la huelga: "No hay apoyo ni unión"

Este lunes es el primer día de huelga de una parte del sector del transporte. Muchos recordarán la que tuvo lugar a principios de este año y provocó el desabastecimiento de algunos productos en supermercados. Desde la madrugada están haciéndose notar con una concentración en el Estadio Metropolitano de Madrid, así como por las calles de la capital de España. También lo hacen desde fuera del país, donde le ha pillado esta situación a Manuel. Este transportista, oyente de 'Poniendo las Calles', ha expuesto la situación del sector y pide más unidad a todos sus compañeros de profesión.

Lo primero que ha hecho es mostrar su apoyo a Manuel Hernández, la principal cara visible de este movimiento. El foco mediático está sobre la Plataforma para la Defensa del Sector de Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional, un colectivo conformado principalmente por autónomos y pymes de la que es líder, que ha convocado este gran parón. Son el sindicato minoritario, pero quieren hacer mucho ruido. Tienen el respaldo de este transportista que se ha ganado el cartel de ponedor mientras hacía una ruta desde Asturias a Grecia llevando mantequilla con su camión.

"Gracias a él no cargamos ni descargamos los camiones, pusieron los 20 céntimos del gasoil...", explica Manuel en 'Poniendo las Calles'. El poder mediático del líder del colectivo fue fundamental para conseguir esos hitos que enumeraba este 'ponedor'. Hernández presenta vídeos con cientos de miles de reproducciones en Facebook y que han corrido como la pólvora en redes sociales y aplicaciones de mensajería. Su organización se presenta como apolítica; data de 2007 y su movilización, aunque sigue siendo minoritaria con respecto a la Confederación Española de Transporte de Mercancías.

Divididos

Esta división es la principal denuncia de Manuel en 'Poniendo las Calles'. "Alguien tiene que hacer algo. Lo que pasa es que en el transporte no hay apoyo ni unión. Aquí, con tres días que no se mueva ni una rueda, esto cambia de forma radical", sentencia el oyente. Este camionero asegura que se unirá a partir del próximo sábado si es que sigue en pie la protesta. Por ahora, desde Cataluña o Galicia, de donde es Manuel, no se ha mostrado un gran apoyo a la movilización. Sí que se hará desde otros lugares como Andalucía.

"Por nosotros no mira nadie, somos la última carta de la barajay somos los que movemos el país. De eso no se da cuenta la gente. Cuando pasó lo del Covid nosotros andábamos de abajo para arriba sin tener un sitio para hacer nuestras necesidades o tomar un café. De eso ya no se acuerda nadie. Este Gobierno no cumple con nadie, esto es una ruina tanto para el camionero como para el empresario", reflexiona para terminar su denuncia Manuel. Esta es la realidad del transporte en España a través de la voz de un camionero en marcha.