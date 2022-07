M-Clan presenta nuevo disco con 'El Pulpo': “Las canciones cambian igual que nosotros, son trozos de ficción”

La pandemia y sobre todo el confinamiento hizo que todos tuviéramos que cambiar nuestros planes. Para los músicos supuso un parón en sus giras y directos. Pero también sirvió para que algunos buscaran la forma de ofrecer su trabajo de la manera más sencilla posible. Ya que después del confinamiento vinieron las restricciones.

Este concepto es el que llevó a Carlos Tarque y Ricardo Ruipérez, M-Clan, a ofrecer sus canciones en un formato que ya habían utilizado con éxito antes de que cambiara el mundo. En petit comité es como se llama el nuevo trabajo de M-Clan y tal y como salen al escenario así estuvieron este viernes en el estudio de COPE junto a 'El Pulpo' para ayudarnos a poner las calles.

Se trata de un álbum en directo de dos conciertos que hicieron en Barcelona en pleno auge de la pandemia, del que nos ha contado varias anécdotas y detalles curiosos. Un álbum que, en esta ocasión han grabado en España, sin embargo, gran parte de sus discos los han grabado en estudios estadounidenses.

“Los primeros conciertos fueron bastante raros, aunque también nos llenaron de emoción”, aseguró Tarque. “Fue una sensación agridulce porque veías al público muy receptivo, pero cuando acababa el concierto estaba todo vacío”, añadió.

Sobre el paso del tiempo, Tarque explicó que también afecta a las canciones, ya que “cambian igual que nosotros, son trozos de ficción”. “Cuando compuse Carolina hace 30 años no podía hacer el amor, ahora tengo 50”, ironizó.

En relación con la música, el artista explicó que “no me explicaría su vida sin música”. “Cuando era más joven, no había redes sociales ni PlayStation y yo tenía la radio para escuchar música, tenía un protagonismo brutal”, dijo Tarque.