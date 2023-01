Los secretos desconocidos de la dieta mediterránea: "Es la mejor forma de perder peso eficazmente"

La salud, es lo más importante, todos coincidimos en ello. Pero, para tener salud lo fundamental es tener buenos hábitos. El problema viene después de cada periodo vacacional, en este caso, el más cercano, las fiestas navideñas. Todos hemos hecho excesos y ahora, ¿Quién no quiere recuperar su forma? Quitarse esos kilos de más, la sensación de hinchazón, o bajar esos niveles que salen alterados en la primera analítica de enero.

Sandra González es dietista-nutricionista y doctora en salud pública y explica la importancia de una buena dieta: “Tener una dieta equilibrada siempre es bueno, eso siempre es buena decisión”. “Para mejorar tu salud, no debes esperar a cometer excesos en algo”. También ha aclarado las famosas dietas de perder peso en poco tiempo: “Las dietas milagros no son reales, aunque la patrocinen famosos”. Y cuenta secretos de la famosa mediterránea: “La dieta mediterránea no solo ayuda a la pérdida de peso, sino también a evitar padecer un gran número de enfermedades”

